Дизель резко подешевел: сколько стоит топливо на АЗС во вторник

Средние цены на топливо на АЗС 21 апреля продолжили падение. Больше всего подешевело дизельное топливо, сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95".
Отмечается, что средняя стоимость дизельного топлива снизилась на 1,2 гривни – до 88,72 гривни за литр. Премиальный и обычный бензин марки А-95 "похудели", в среднем, на 17 и 13 копеек соответственно. Средняя стоимость автогаза упала на 4 копейки – до 48,95 гривни за литр.
Цены на бензин
Дешевле всего бензин марки А-95 21 апреля можно приобрести в сети Brent Oil. Средняя стоимость топлива на АЗС сети – 66,85 гривни за литр. Дороже всего 95-м заправляют в сети "Рур груп" – 76,49 гривни за литр.
Средние цены на других АЗС:
- UPG – 73,00 грн/л;
- "Укрнафта" – 69,90 грн/л;
- SOCAR – 74,90 грн/л;
- KLO – 72,70 грн/л;
- OKKO – 75,90 грн/л;
- WOG – 75,90 грн/л;
- "БРСМ – Нафта" – 69,99 грн/л.
Цены на дизельное топливо
Самый дешевый дизель продают в сети VostokGaz – 86,99 гривни за литр, а самый дорогой – в сети Neflek. Средняя цена на стеллах АЗС этой сети – 91,99 гривни за литр.
Средние цены на других АЗС:
- UPG – 87,00 грн/л;
- SOCAR – 90,76 грн/л;
- KLO – 88,90 грн/л;
- "Укрнафта" – 87,90 грн/литр;
- "БРСМ-Нафта" – 87,67 грн/л;
- OKKO – 89,90 грн/л;
- WOG – 89,90 грн/л.
Цены на автогаз
Дешевле всего газ продают в сети "Кворум". Средняя стоимость топлива на стелах АЗС здесь – 46,78 грн/ли. Дороже всего автогазом заправляют в сети Motto – 52,98 гривни за литр.
Средние цены на других АЗС:
- UPG – 49,00 грн/л;
- "Укрнафта" – 48,90 грн/л;
- SOCAR – 49,55 грн/л;
- KLO – 48,90 грн/л;
- "БРСМ-Нафта" – 47,43 грн/л;
- ОKKO – 49,90 грн/л;
- WOG – 49,90 грн/л.
Цены на бензин в Украине – последние новости
Стоимость топлива на АЗС в течение прошлой недели снизилась. Средние цены на бензин марки А-95 на АЗС за период с 13 по 20 апреля упали на 42 копейки, дизель подешевел на 60 копеек, а сжиженный газ – на 5 копеек.
Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин прогнозирует, что падение цен на бензин и дизель, скорее всего, продолжится и в течение этой недели, но ситуация будет зависеть от ценообразования на стеллах АЗС государственной компании "Укрнафта".