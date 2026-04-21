Топливо дешевело на глазах: как изменились цены на АЗС за неделю

Сети не спешили снижать цены из-за запасов топлива, которые были закуплены по более высоким ценам.

Средние цены на бензин марки А-95 на АЗС за период с 13 по 20 апреля снизились на 42 копейки, дизель подешевел на 60 копеек, а сжиженный газ – на 5 копеек, пишет enkorr.

"Если бензин дешевеет более сдержанно из-за умеренного предыдущего подорожания, то на дизеле отдельные операторы уже снижают ценники на 2 грн/л и более. Довольно осторожно снижаются цены на сжиженный газ", – констатируют журналисты.

Издание отмечает, что стоимость топлива на АЗС снижается из-за снижения мировых цен на нефтепродукты, фьючерсов на дизельное топливо и падения оптовых цен на топливо.

В частности, с 13 по 17 апреля средняя стоимость бензина в Европе снизилась на 79 долларов за тонну (чуть более 3,1 грн/л), а дизельного топлива – на 235 долл./т (почти 10,4 грн/т).

Фьючерсы на газойл на Лондонской бирже просели в среднем почти на 190 долл./т. В то же время 20 апреля рост котировок возобновился на фоне опасений о возможном возобновлении боевых действий на Ближнем Востоке.

Вместе с тем, согласно мониторингу консалтинговой группы "А-95", с 13 по 20 апреля средняя оптовая стоимость дизельного топлива снизилась на 4,78 грн/л – до 83,51 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 0,93 грн/л – до 66,24 грн/л.

Сжиженный газ подешевел на 2 940 грн/т (почти 1,60 грн/л) и составил 77 500 грн/т (41,85 грн/л).

Несколько сдержало падение цен на топливо снижение курса гривни к иностранным валютам. В течение прошлой недели гривня подешевела к доллару на 54 копейки – до 44,12 грн за "вечнозеленый" и на 0,87 к евро (51,87 грн/евро). Валютные изменения "прикрутили" к стоимости бензина 0,90 грн/л, дизеля – чуть более 1,1 грн/л, а LPG – 0,57 грн/л.

Кроме того, сети не спешили снижать цены из-за запасов топлива, которые были куплены по более высоким ценам. Издание, ссылаясь на информацию операторов-импортеров, добавляет, что снижение цен на автогаз также сдерживают высокие цены на новые партии.

Как изменились цены на АЗС

Наиболее существенные изменения на стеллах произошли после выходных. Так, на 2 грн/л подешевел дизель и на 1 грн/л упал бензин на станциях ОККО и WOG (91,90 грн/л и 75,90 грн/л).

"Учитывая рост в конце прошлой недели, стоимость дизеля в премиальных сетях за неделю снизилась на 1 грн/л", – констатирует издание

При этом "Укрнафта", хотя и снизила стоимость дизеля на 1 гривню, однако дизель на заправках госкомпании за период с 13 по 20 апреля все равно подорожал на 60 копеек – до 88,50 грн/л.

Снизила стоимость дизельного топлива и "БРСМ-Нафта". Издание отмечает, что уровень цен на дизельное топливо зависит от региона реализации и колеблется от 86,99 до 90,99 грн/л. Самая низкая цена на дизель от БРСМ в Ивано-Франковской области (-1 грн/л за неделю), а самая высокая – в Запорожской (+3 грн/л). Также оператор начал точечно снижать цены на бензин – на 30–80 коп./л (46,49–47,99 грн/л).

В UPG в конце прошлой недели снизили цену на дизель на 2 грн/л (89 грн/л). Также на 2 грн/л снизилась стоимость дизеля и в Parallel (кроме Донецкой области). Цены на стеллах колеблются от 87,49 до 92,49 грн/л. На бензин оператор снизил цену на 1 грн/л (72,49-72,99 грн/л). Газ подешевел только в Полтавской и Черкасской областях – на 10 коп./л и 50 коп./л соответственно.

Наиболее существенное снижение цен на дизель зафиксировано в сети Chipo – на 2,45 грн/л, до 89,42 грн/л. Кроме того, сеть стала рекордсменом по снижению стоимости бензина – 4,28 грн/л (71,60 грн/л)

Стоимость сжиженного газа, по данным издания, изменилась в ограниченном количестве сетей. Больше всего – на 1 грн/л – снизилась стоимость топлива в Ovis, "Катрал" и полтавских сетях "Автотранс" и BVS

Журналисты отмечают, что хотя потенциал для дальнейшего снижения цен на АЗС есть, но динамика цен на стеллах будет зависеть от ситуации на внешних рынках. В случае стабилизации или дальнейшего снижения котировок (газойля, нефти) большинство сетей будет вынуждено продолжить снижение цен.

Стоимость бензина и дизельного топлива в минувшие выходные снизилась. Средняя стоимость дизельного топлива за выходные упала на 1,33 гривни за литр, а 95-го бензина – на 30 копеек.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин ожидает, что стоимость дизельного топлива в течение текущей недели снизится на 2,5-3 гривни за литр, но добавляет, что все будет зависеть от ценовой динамики государственной компании "Укрнафта".

