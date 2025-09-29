В Украине начальная цена нового Land Rover Range Rover составляет более 7 млн гривень.

Land Rover Range Rover является одним из самых популярных внедорожников в мире. Поэтому неудивительно, что китайские автопроизводители решил воспользоваться этим, выпустив целый ряд почти идентичных внешне моделей, которые могут бросить ему вызов. На них обратил внимание портал Express.

Британские специалисты назвали сразу пять китайских аналогов Range Rover, которые стоят примерно на 100 тысяч долларов дешевле, чем знаменитый люксовый автомобиль.

GWM Haval Jolion

Haval Jolion - это компактный кроссовер, выпускаемый с 2020 года компанией Haval, которая является внедорожным подразделением довольно известной Great Wall Motors. Автомобиль заменил в модельном ряду компании Haval H2.

В Украине автомобиль можно приобрести по цене около 1 000 000 гривень.

Chery Tiggo 7

Автомобиль Chery Tiggo 7 изготавливают в различных итерациях с 2016 года. За это время он получил немало поклонников.

Иногда этот автомобиль даже сравнивают с Range Rover Evoque, но "китаец", конечно, значительно дешевле. В Украине Tiggo 7 Pro можно приобрести по цене от 859 000 гривень.

MG ZS

MG раньше была британской компанией, но в 2007 году ее приобрела китайская SAIC Motor. В последние годы компания переживает возрождение, а ZS является одним из ее ведущих бюджетных кроссоверов.

Автомобиль отличается относительно небольшой стоимостью - в Украине цены на MG ZS начинаются от 777 800 гривень.

Jaecoo 7

Jaecoo J7 является компактным кроссовером, который производится компанией Chery с 2023 года. Технически модель унифицирована с кроссовером Chery Tiggo 7 Pro.

Длина автомобиля составляет 4,5 метра. Одно из главных преимуществ модели - экономность. На британском рынке купить автомобиль можно по цене от 33 000 фунтов стерлингов (1 815 000 гривень).

Omoda 7

Если эта сумма выглядит неподъемной, то специалисты предлагают еще более дешевый автомобиль - Omoda 7. Это компактный кроссовер, который производится компанией Chery с 2025 года.

Omoda 7 оснащен гибридной системой Super Hybrid System, которая обеспечивает запас хода до 1200 км. В интерьере установлены 15,6-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы и аудиосистема Sony.

