Эти машины являются дорогими в обслуживании.

Люди имеют определенные ожидания после того, как тратят много денег на роскошный автомобиль, однако высококлассные бренды склонны к завышенным ценам, дорогому обслуживанию и постоянным ремонтам. Поэтому GOBankingRates спросил у экспертов, какие роскошные автомобили не стоит покупать, чтобы водители не были разочарованы.

Range Rover Sport

Отмечается, что Land Rover дорогие в покупке и обслуживании, а также подвержены частым поломкам.

"Запчасти не дешевые, а стоимость работ также высока, поскольку большинство мастерских не берутся за их ремонт, поэтому приходится обращаться к дилеру. Кроме того, ремонт неисправностей обходится в тысячи, а не сотни долларов", - рассказал автоэксперт с платформы JustAnswer Крис Пайл.

В то же время владелец специализированной мастерской German Car Depot в Голливуде Алан Гельфанд согласился и назвал Range Rover Sport особенно проблемной моделью, которая "заслужила свое место среди самых сложных для ремонта моделей".

"В автомобиле часто случаются поломки пневматической подвески, неисправности электронных систем и утечки масла, что создает владельцам дорогостоящие проблемы с техническим обслуживанием. Высокая цена этих автомобилей заставляет клиентов ожидать надежной работы, однако им часто приходится неоднократно обращаться в ремонтные мастерские", - объяснил эксперт.

BMW 7 серии

Гельфанд отметил, что современные 7 версии имеют также существенные проблемы.

"Флагманская модель BMW 7 серии оснащена передовыми технологиями, но эта передовая система приводит к многочисленным поломкам, что приводит к высоким затратам на ремонт после окончания срока гарантии. Поломки электронной системы этого автомобиля становятся настолько распространенными, что владельцы испытывают значительное снижение рыночной стоимости своих автомобилей, что приводит к неудачному инвестиционному решению", - подчеркнул специалист.

Mercedes-Benz CLS

Оба эксперта выбрали разные модели Mercedes, которые постоянно ремонтируют механики.

"Mercedes-Benz C-class - это автомобиль, который часто можно увидеть в мастерской, где работают над салоном и под капотом. Технические специалисты часто смеются после ремонта и отправки автомобиля. Мы слишком часто говорим: "До свидания". Это правда, и не из-за повторных неисправностей... просто что-то другое перестало работать должным образом", - добавил Пайл.

По словам Гельфанда, более дорогой седан CLS - выпуск которого прекращен в 2023 году, является высококлассным "поглотителем денег".

"Модель CLS потеряла свою привлекательность с момента выпуска из-за своего стильного дизайна. Автомобиль требует дорогостоящего обслуживания, поскольку его подвеска и электрические системы часто выходят из строя. CLS не обеспечивает достаточной стоимости за свою премиальную цену по сравнению с другими моделями Mercedes-Benz", - объяснил специалист.

Audi A3

Ключевым преимуществом роскошных автомобилей являются их эксплуатационные характеристики: управляемость, техническое оснащение и мощность. Относительно последнего и модели A3, эксперт имеет свои предостережения.

"[Эта модель Audi] имеет низкую мощность двигателя. Она была разработана как роскошный автомобиль с хорошим показателем расхода топлива, но ей не хватает немного больше мощности под капотом. Не так уж и плохо, что люди видят только водительскую сторону, потому что вы застряли на медленной полосе, но вы точно останетесь позади гораздо более дешевых автомобилей с лучшими характеристиками", - подчеркнул Пайл.

Cadillac Escalade

Эта модель соответствует принципу "или все, или ничего" и привлекает водителей, которые хотят больше пространства, мест для сидения и большого багажника. Однако ее размеры являются лишь одной из самых распространенных жалоб.

"Escalade имеет импозантный вид, но не является функциональным. Автомобиль трудно управлять, а его топливная экономичность низкая из-за больших размеров. Качество салона этого роскошного SUV уступает европейским конкурентам, а расходы на его содержание остаются высокими", - отметил Гельфанд.

В свою очередь Пайл, отвечая на вопрос, какие роскошные модели люди должны перестать покупать, сказал:

"Cadillac, все. Вы платите высокую цену за эти хорошие автомобили, а потом в течение месяца они обесцениваются на 15%. Вы можете потерять 10-20 тысяч, прежде чем сделаете первый ежемесячный платеж. Примерно через пять лет вы потеряете около 60-70% стоимости и вам будет трудно продать или обменять автомобиль и получить за него желаемую сумму".

Genesis GV80

Как пишет Scientific American, современные технологии могут быть слишком сложными для владельцев такого авто.

"Автомобили текущего поколения могут быть дороже в ремонте, сложнее в понимании и эксплуатации, а также, по мнению некоторых экспертов в этой области, более склонными к отвлечению внимания и отстранению водителя", - отмечают эксперты.

Пайл добавил, что GV80 от Genesis относится к категории слишком передовых автомобилей.

"Он имеет несколько замечательных функций, особенно видео с обзором слепых зон при смене полосы движения. Однако их немного многовато. В нем есть такая вещь, как система настроения. Она помогает проснуться или успокоиться с помощью скоординированной музыки, атмосферного освещения и комбинаций ароматов в салоне. Понимание того, как использовать все эти роскошные дополнительные функции в этом автомобиле, может быть слишком сложным для старшего поколения", - предупредил специалист.

