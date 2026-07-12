Мужчина купил 240 Land Rover, но с последним автомобилем произошло нечто странное

Он получил только 239 машин.

Мужчина в 2015 году купил 240 автомобилей Land Rover Defender ради получения огромной прибыли, однако с последним, 240-м автомобилем произокло нечто неожиданное.

Как пишет supercarblondie.com, когда основатель компании Twisted Automotive Чарльз Фосетт услышал, что Jaguar прекратит производство Land Rover Defender в 2016 году, он придумал гениальную идею.

Он заключил с Jaguar сделку по приобретению 240 внедорожников за 10 миллионов долларов.

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Его план состоял в том, чтобы модифицировать их и перепродать с прибылью, но с последним автомобиле Defender произошло нечто странное.

В результате риск для Фосетта оправдался: некоторые модели продаются по цене до 200 000 или даже 300 000 долларов каждая.

"Мы не пытаемся быть Land Rover. Мы просто пытаемся сохранить индивидуальный подход. Это покупка, совершаемая исключительно из страсти", - объяснил Фосетт изданию Supercar Blondie.

Но один из самых интригующих элементов этой истории – таинственное местонахождение 240-го Defender.

Когда сделка только начиналась, Фосетт забирал Defender партиями. В один месяц он забирал восемь, в следующий – двенадцать.

Была только одна проблема – он получил только 239.

"Они потеряли один", – объяснил Фосетт в интервью YouTube-каналу Resto Revival – Car Stories.

Но в любом случае, у Фосетта осталось 239 Land Rover Defender, и это лучше, чем ничего.

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