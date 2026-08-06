ICC не будет рассматривать кандидатов от Украины: адвокат из фирмы Barristers Алексей Шевчук заявил о провале конкурса

Адвокат, партнер юридической компании Barristers Алексей Шевчук заявил, что Украина упустила возможность выдвинуть кандидата в состав судей Международного уголовного суда (МУС) из-за несоответствия одного из претендентов языковым требованиям.

По словам Шевчука, судья Верховного Суда Кишакевич, которого украинская сторона определила победителем конкурса на должность судьи МУС, не подтвердил надлежащий уровень владения английским языком. В связи с этим, утверждает юрист, Международный уголовный суд не будет рассматривать украинских кандидатов.

"Теперь у нас официально нет подходящего кандидата в Международный уголовный суд. Это полное фиаско на международном уровне", – написал Шевчук.

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Он также сообщил, что сам принимал участие в конкурсе, имеет сертифицированный уровень владения английским языком C2 и многолетний опыт работы в сфере международного права, однако не был признан победителем.

Отдельно Шевчук раскритиковал процедуру отбора, заявив, что решения конкурсной комиссии и Этического совета нанесли удар по международной репутации Украины. По его мнению, страна утратила возможность выдвинуть своего судью в МУС на ближайшие годы.

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