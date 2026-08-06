Военное сотрудничество вышло на новый уровень: РФ помогает Ирану определять цели для ударов

Россия передала Ирану усовершенствованные и модернизированные версии "Шахед".

Россия передала Ирану модернизированные ударные дроны типа "Шахед" и данные разведки о целях, которые Тегеран использовал для атак на американские вооруженные силы и стратегические объекты на Ближнем Востоке. Об этом пишет Portfolio.

Выводы, опубликованные 2 августа Американским институтом военных исследований, если они подтвердятся, свидетельствуют о значительном усилении военной поддержки со стороны Москвы.

В оценке отмечается, что роль РФ выходит за рамки простой передачи беспилотных технологий, ведь она также предоставляет Тегерану возможности оперативной поддержки, которые улучшают точность наведения и повышают эффективность ударов. Такое углубление военного сотрудничества свидетельствует о новом уровне стратегического сближения между двумя странами и вызывает серьезную обеспокоенность как в Пентагоне, так и в НАТО.

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Согласно отчету, РФ передала Ирану усовершенствованные и модернизированные версии "Шахед", разработанные на основе боевого опыта, полученного во время войны против Украины, а также предоставила информацию по обнаружению целей для поддержки иранских операций.

Также в отчете говорится, что российско-иранские военные отношения превратились в двусторонний обмен технологическими и оперативными знаниями.

"Сначала Иран поставил России ударные дроны типов "Шахед-131" и "Шахед-136" после начала вторжения в Украину. Москва запустила их в серийное производство под обозначением "Герань-1" и "Герань-2", а затем, опираясь на опыт, полученный на украинском театре военных действий, в частности, в ходе тысяч операций против военной инфраструктуры, логистических узлов, складов боеприпасов, командных пунктов и энергетических объектов, постоянно совершенствовала их", - объяснили в публикации.

Суть сложившейся таким образом модели заключается в том, что РФ передала Ирану разработки, хорошо показавшие себя в бою, а также усилила оперативные возможности благодаря обмену разведывательными данными.

Россия и Иран - последние новости

Ранее в СМИ рассказали о связях между РФ и Ираном. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия оказывает "новую помощь иранскому режиму".

"С начала июля мы фиксируем активное российское спутниковое наблюдение за государствами Персидского залива и расположенными там военными объектами США", - подчеркнул глава государства.

Также Reuters сообщало, что Россию заподозрили в помощи Ирану во время ударов по объектам ЦРУ. По информации СМИ, Россия предоставляла Ирану данные о целях и другую поддержку во время его ударов по объектам США в регионе Персидского залива.

"В одном из внутренних меморандумов западной разведывательной службы, о котором рассказал чиновник в регионе, имевший доступ к этому документу, сделан вывод, что Россия, вероятно, сыграла определенную роль в нападениях на региональные объекты ЦРУ", - добавляет издание.

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