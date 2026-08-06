Когда ожидать обвала гривни: банкир озвучил прогноз курса доллара до середины августа

Спрос на валюту будет превышать предложение из-за активных закупок со стороны энерготрейдеров и импортеров топлива.

Несмотря на традиционное для августа нагнетание разговоров о возможном обвале гривни, предпосылок для резких курсовых изменений пока нет. Скорее всего, на следующей неделе официальный курс доллара будет оставаться в пределах 44,5–45 грн, а евро – в пределах 51–51,7 грн, рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, с приближением осени информационное пространство традиционно заполняют прогнозы о возможном новом наступлении Российской Федерации, сложной зиме и девальвации гривни. В то же время между такими опасениями и реальными экономическими факторами существует пропасть.

"Общая ситуация не свидетельствует о возможности глобальных валютных сдвигов. Сезонная сдержанность цен на продукты снижает инфляционное давление, а режим "управляемой гибкости" остается главным предохранителем НБУ от необоснованных курсовых колебаний", – отметил эксперт.

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Лесовой заметил, что информационное давление в первую очередь может сказаться на наличном рынке. Из-за эмоциональных настроений отдельные обменные пункты могут временно расширять спреды между курсами покупки и продажи, а часть украинцев – покупать валюту по завышенному курсу.

Впрочем, оснований для масштабного ажиотажа он не видит. В то же время в середине августа валютный рынок будет находиться под влиянием ряда экономических факторов. Спрос на иностранную валюту и в дальнейшем будет превышать предложение, прежде всего из-за активных закупок энерготрейдеров и импортеров топлива. Кроме того, риском остаются атаки РФ на торговые суда, которые затрудняют экспорт и сокращают валютные поступления в страну.

"Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, а мировые нефтяные котировки нестабильны и труднопредсказуемы. Из-за этого украинские импортеры вынуждены страховаться от возможных ценовых скачков. Они будут покупать валюту с запасом, пытаясь создать временной и финансовый резерв для оплаты будущих партий топлива", – объясняет Лесовой.

По словам банкира, для поддержания баланса Национальный банк, скорее всего, продолжит активные валютные интервенции, однако объем продажи валюты не должен превышать привычный диапазон в 800–900 млн долл. в неделю.

Эксперт подытожил, что на ближайшей неделе возможны краткосрочные колебания курса, однако фундаментальных причин для резкой девальвации на сегодняшний день нет. Коридоры колебаний курса на следующей неделе ожидаются в пределах 44,5–45 грн/долл. и 51–51,7 грн/евро на межбанковском рынке, а также 44,6–45 грн/долл. и 51–51,7 грн/евро на наличном рынке.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 6 августа не изменился и составляет 44,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 51,95 гривни за евро.

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,75 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,65 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,65 грн/евро, а курс продажи – 51,45 грн/евро.

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