Где туристам чаще всего угрожают карманники: обнародован новый рейтинг городов

Наиболее опасным считается французский Париж.

Популярные туристические города, известные достопримечательности и курорты ежегодно привлекают миллионы путешественников, однако есть одна проблема - толпы привлекают карманников и мошенников. Как пишет Daily Mail, исследование, проведенное сервисом сравнения цен Compare the Market, определило города, где риск стать жертвой кражи является самым высоким.

Французский Париж, который называют Городом любви, возглавил рейтинг самых опасных для туристов городов из-за активности карманников. Наибольший риск краж фиксируется возле самых популярных достопримечательностей, в частности Эйфелевой башни и района Монмартр.

Второе место занял Лас-Вегас (США), известный своими казино и ночной жизнью. По данным исследования, город набрал 47,69 балла из 100 по уровню обеспокоенности туристов в связи с ограблениями. Здесь также распространены различные мошеннические схемы.

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Нью-Йорк занял третье место в рейтинге. Туристы особенно беспокоятся из-за возможных ограблений и мошенничества. Город получил оценку 49,68 из 100 по уровню опасений относительно краж. Также путешественники часто жалуются на потерю личных вещей.

Итальянская столица также входит в число городов, где карманники особенно активны. Самыми опасными местами в Риме считаются: железнодорожный вокзал Roma Termini; фонтан Треви; Колизей; Испанская лестница.

Лос-Анджелес (США) занял пятое место, набрав 15,2 балла по индексу карманных краж и мошенничества. Несмотря на престижный имидж города, здесь довольно распространена мелкая преступность, особенно в районах ночной жизни и на Голливудском бульваре.

В британской столице карманники часто действуют группами, используя отвлекающие маневры и толпу - в Лондоне следует быть особенно внимательными во время шопинга и в местах большого скопления людей.

Несмотря на богатую историю и популярность среди туристов, греческие Афины также сталкиваются с проблемой карманных краж. Особенно высок риск возле Акрополя, где из-за больших скоплений людей ворам легче действовать незаметно.

София (Болгария) заняла восьмое место с результатом 29,19 балла. Помимо карманных краж, туристы часто сталкиваются с мошенничеством - завышенными тарифами такси и махинациями при обмене валюты. Рекомендуется проявлять бдительность возле Центрального железнодорожного вокзала, Центрального автовокзала и Львиного моста, особенно в вечернее время.

Барселона (Испания) уже давно известна большим количеством карманников. Самыми опасными местами считаются: бульвар Ла Рамбла; площадь Каталонии; Готический квартал; улица Каррер-Монкада. По данным местной полиции, в 2023 году карманные кражи составили 48,1% всех зарегистрированных преступлений в городе.

Также туристам рекомендуют не выставлять напоказ дорогие часы возле элитных отелей, торговых районов и ночных клубов, поскольку в последние годы активизировались преступные группировки, специализирующиеся на краже дорогих аксессуаров.

Замыкает рейтинг Амстердам (Нидерланды). К зонам повышенного риска относятся: площадь Дам; Центральный вокзал; музей Рейксмюзеум; отдельные районы квартала Красных фонарей в ночное время.

Специалисты советуют внимательно относиться к любым попыткам отвлечь внимание, особенно в людных местах, поскольку карманники часто действуют организованными группами.

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Напомним, по словам экспертов, чтобы почувствовать французский шарм, лучше выбрать одну из невероятно красивых деревень. Даже составлен список самых красивых деревень, которые обязательно стоит посетить.

Так, лучший выбор для любителей лавандовых пейзажей - Гриньян, департамент Дром, регион Овернь-Рона-Альпы. Гриньян поражает фиолетовым морем, которое простирается во всех направлениях, когда стоишь на смотровой площадке замка XII века.

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