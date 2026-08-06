Как избавиться от излишне любопытного человека одной фразой: совет психологов

Эта фраза устанавливает границы без нападения на другого человека.

Каждый человек так или иначе сталкивался с проявлениями назойливого любопытства. И очень часто трудно понять, как правильно дать отпор в такой ситуации. Психолог Эмили Гуарнотта в статье для издания Parade объясняет, как вести себя с излишне любопытными людьми и как можно заставить их замолчать всего одной фразой.

"Даже когда вопросы переходят грань дозволенного, многие боятся, что отказ отвечать будет невежливым, поэтому в итоге мы рассказываем больше, чем нам хотелось бы", – говорит психолог.

В то же время установление границ с любопытными людьми крайне важно, ведь это защищает вашу личную жизнь и благополучие.

Видео дня

В общении с такими навязчивыми людьми многие используют уклончивые ответы или оправдания. Однако доктор Гуарнотта предлагает другой подход.

Как пресекать навязчивое любопытство

По словам доктора Гуарнотты, лучшая фраза, чтобы заставить замолчать любопытного человека, – это "Я не готова к такому разговору".

Она говорит, что это утверждение ясное, спокойное и уважительное. В отличие от расплывчатых заявлений, таких как "Всё сложно", эта фраза не оставляет места для возражений.

Почему эта фраза работает

Эта фраза устанавливает границы без нападения на другого человека, объясняет доктор Гуарнотта. Это важно, потому что люди с меньшей вероятностью будут защищаться, когда вы говорите о том, к чему готовы, вместо того, чтобы критиковать их.

Если сказать что-то вроде: "Я бы предпочла не говорить об этом, потому что мне сейчас тяжело", то любопытный человек может воспринять это как приглашение к разговору", – делится доктор Гуарнотта. С другой стороны, фраза "Это не та тема, которую я готова обсуждать" означает, что тема закрыта.

И самое важное - эта фраза демонстрирует самоуважение.

"Вы никому не обязаны предоставлять доступ к вашей личной информации. Это утверждение подтверждает это. Оно показывает, что вы намеренно отстаиваете свои границы, не реагируя эмоционально. Если кто-то задает личный вопрос, эта фраза демонстрирует уверенность", – говорит психолог.

5 сценариев для разных ситуаций

1. Уклонение от ответа на рабочем месте

Доктор Гуарнотта рекомендует фразу вроде: "Я стараюсь держать личную жизнь отдельно от работы, но мне было бы интересно узнать, как продвигается ваш проект". Это утверждение устанавливает четкую границу и перенаправляет разговор на другую общую тему.

2. Граница на семейных встречах

Доктор Гуарнотта предлагает сказать: "Я знаю, вы спрашиваете, потому что вам не всё равно, но сегодня я не готова об этом говорить". Эта фраза подтверждает благие намерения, но устанавливает чёткую границу, показывая, что сейчас не стоит в это вникать.

3. Прямой ответ

Хронические сплетники могут испытывать трудности с пониманием намёков и оценкой ситуации, и в таких случаях, по словам доктора Гуарнотты, вам нужно будет применить более прямой подход. Попробуйте использовать такую фразу: "Я уже говорила, что не обсуждаю эту тему. Пожалуйста, перестаньте спрашивать".

4. Вежливый ответ для друзей

Как и члены семьи, друзья часто переступают черту с самыми лучшими намерениями. Доктор Гуарнотта рекомендует сказать: "Я очень ценю твою заботу, но сейчас мне нужна поддержка больше, чем вопросы".

5. Внезапное прекращение разговора

В ответ на навязчивые комментарии о внешности доктор Гуарнотта рекомендует фразу: "Я бы предпочла не говорить о своем теле". В большинстве случаев с незнакомцем, по ее словам, работает фраза: "Я держу эту часть своей жизни в секрете".

Ранее психологи рассказали, какие поступки характерны для психически и эмоционально незрелых людей.

Вас также могут заинтересовать новости: