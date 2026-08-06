Вышла самая высокооцененная игра 2026 года – и она стоит дешевле 350 грн

Новинка от создателей Untitled Goose Game получила 94 балла из 100 на Metacritic, что сделало его самой высокооцененной игрой года.

Кооперативная головоломка Big Walk от студии House House, известной по вирусной Untitled Goose Game, неожиданно стала главным претендентом на звание игры 2026 года. После публикации первых обзоров ее рейтинг на ПК равен 94 баллам из 100, обратили внимание СМИ.

На втором месте в рейтинге лучших 2026 игр сейчас находится Sektori, а на третьем – Forza Horizon 6. А хитовая Resident Evil Requiem занимает только девятую строчку.

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Главной причиной успеха критики называют необычный подход к кооперативному геймплею. Здесь нет никаких таймеров, маркеров и важных заданий, а вместо привычных сражений игра предлагает исследовать огромный открытый мир (в компании от 2 до 12 человек) и решать нестандартные головоломки.

Журналист GameSpot поставил Big Walk 90 баллов из 100, назвав ее "одной из лучших кооперативных игр в истории". Команда House House создала мир, который поощряет любопытство, а каждое новое открытие становится общей победой всей команды.

Еще одной сильной стороной Big Walk называют финал игры. Хотя в сети избегают спойлеров, многие сходятся во мнении, что концовка переосмысливает привычные принципы игрового дизайна и делает главным испытанием не сами загадки, а отношения между участниками команды.

В украинском Steam цена на игру самая низкая в мире и составляет всего 336 грн. Помимо этой платформы, Big Walk также доступна на PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.

Напомним, в Steam прямо сейчас проходит "Фестиваль киберпанка". Так, хитовая Cyberpunk 2077 предлагается с рекордной скидкой 419 грн вместо 1399 грн.

Меж тем в PS Store продолжается большая летняя распродажа. С хорошей скидкой можно купить Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Forza Horizon 5, Assassin's Creed Odyssey и не только.

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