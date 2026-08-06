Трамп заявил об 'огромных запасах' средств ПВО в США

Президент США заявил, что у страны имеются значительные запасы вооружения, а оборонная промышленность наращивает производство рекордными темпами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть "огромные запасы" боеприпасов, опровергнув сообщения об их дефиците. В то же время он сообщил, что власти разыскивают источники утечки информации, распространяющие противоположные утверждения. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

"В Соединенных Штатах есть огромные запасы боеприпасов, особенно определенных видов. Кроме того, при необходимости значительные партии производятся и поставляются в США. Оборонные компании строят наибольшее количество заводов и фабрик за всю историю нашей страны", – заявил Трамп.

Президент также резко отреагировал на публикации о якобы нехватке вооружения в американской армии. По его словам, правоохранительные органы уже ищут "источники утечки", которые распространяют, как он выразился, "предательские заявления":

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"Будет требоваться назначение длительных сроков заключения!" .

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Напомним, что заявление Трампа прозвучало после серии публикаций в американских СМИ о возможном истощении запасов боеприпасов. Ранее глава Пентагона Пит Хэгсет также назвал ложными сообщения о нехватке ключевых видов вооружения в США.

В то же время The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщала, что на прошлой неделе Трамп требовал от Хегсета объяснений по поводу дефицита боеприпасов, который якобы ограничил военные возможности Вашингтона в ходе войны против Ирана.

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