Эти свежепригнанные кроссоверы пользуются бешеным спросом в Украине: названы самые популярные

Самым популярным из недавно поступивших кроссоверов стал Volkswagen Tiguan.

По итогам первого полугодия украинский автопарк увеличился на 111,5 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Более половины этого объема составили кроссоверы – их доля достигла 53%, сообщает "УкрАвтопром".

Среди импортированных подержанных внедорожников украинцы чаще всего покупали бензиновые автомобили.

Распределение рынка по типу силовой установки:

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бензиновые – 61%;

дизельные – 19%;

электромобили – 9%;

гибриды – 8%;

автомобили с ГБО – 3%.

Самым популярным недавно ввезенным кроссовером стал Volkswagen Tiguan. Популярность модели объясняют удачным сочетанием цены, надежности и практичности, а также широким выбором автомобилей на рынке. Свою роль играет и то, что Tiguan относительно легко продать.

Второе место занял автомобиль Audi Q5, который выбирают ценители премиальных немецких авто. На третьей позиции находится надёжный и доступный Nissan Rogue.

В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

Volkswagen Tiguan – 4549 шт.; Audi Q5 – 3962 шт.; Nissan Rogue – 3896 шт.; Ford Escape – 2446 шт.; Nissan Qashqai – 2166 шт.; Mazda CX-5 – 2086 шт.; BMW X3 – 1801 шт.; BMW X5 – 1646 шт.; Audi Q7 – 1615 шт.; Tesla Model Y – 1468 шт.

Средний возраст таких автомобилей составлял восемь лет.

Авторынок Украины – последние новости

По итогам первого полугодия кроссоверы сохранили бесспорное лидерство и на украинском рынке новых легковых автомобилей. На их долю пришлось 80% всех продаж. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на SUV вырос на 0,3% – до 26,6 тыс. Наибольшим спросом среди новых кроссоверов пользовались модели с бензиновыми двигателями, а самой популярной моделью стал Renault Duster.

Сообщалось также, что по итогам первого полугодия украинский автопарк пополнился почти 26,3 тыс. импортированных подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет. Наибольшим спросом в этом сегменте пользовались автомобили с бензиновыми двигателями, на долю которых пришлось 50% всех первых регистраций.

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