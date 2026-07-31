Эти свежепригнанные кроссоверы пользуются бешеным спросом в Украине: названы самые популярные

По итогам первого полугодия украинский автопарк увеличился на 111,5 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Более половины этого объема составили кроссоверы – их доля достигла 53%, сообщает "УкрАвтопром".
Среди импортированных подержанных внедорожников украинцы чаще всего покупали бензиновые автомобили.
Распределение рынка по типу силовой установки:
- бензиновые – 61%;
- дизельные – 19%;
- электромобили – 9%;
- гибриды – 8%;
- автомобили с ГБО – 3%.
Самым популярным недавно ввезенным кроссовером стал Volkswagen Tiguan. Популярность модели объясняют удачным сочетанием цены, надежности и практичности, а также широким выбором автомобилей на рынке. Свою роль играет и то, что Tiguan относительно легко продать.
Второе место занял автомобиль Audi Q5, который выбирают ценители премиальных немецких авто. На третьей позиции находится надёжный и доступный Nissan Rogue.
В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Volkswagen Tiguan – 4549 шт.;
- Audi Q5 – 3962 шт.;
- Nissan Rogue – 3896 шт.;
- Ford Escape – 2446 шт.;
- Nissan Qashqai – 2166 шт.;
- Mazda CX-5 – 2086 шт.;
- BMW X3 – 1801 шт.;
- BMW X5 – 1646 шт.;
- Audi Q7 – 1615 шт.;
- Tesla Model Y – 1468 шт.
Средний возраст таких автомобилей составлял восемь лет.
Авторынок Украины – последние новости
По итогам первого полугодия кроссоверы сохранили бесспорное лидерство и на украинском рынке новых легковых автомобилей. На их долю пришлось 80% всех продаж. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на SUV вырос на 0,3% – до 26,6 тыс. Наибольшим спросом среди новых кроссоверов пользовались модели с бензиновыми двигателями, а самой популярной моделью стал Renault Duster.
Сообщалось также, что по итогам первого полугодия украинский автопарк пополнился почти 26,3 тыс. импортированных подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет. Наибольшим спросом в этом сегменте пользовались автомобили с бензиновыми двигателями, на долю которых пришлось 50% всех первых регистраций.