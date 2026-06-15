На первом месте – стильный кроссовер: названы самые популярные автомобили из Китая

Среди новых легковых автомобилей китайского производства лидером оказался BYD Sea Lion 06.

В течение мая украинский рынок пополнился 900 легковыми автомобилями, импортированными из Китая. Это на 43% ниже по сравнению с показателем мая 2025 года, сообщает"УкрАвтопром".

Из общего количества приобретенных автомобилей 754 единицы составляли новые авто (на 44% меньше, чем годом ранее), а 146 – подержанные (их показатель сократился на 40%).

Наибольшую долю среди легковых автомобилей, ввезенных из Китая, составили электромобили – 52% против 85% в мае 2025 года. Доля гибридных моделей составила 28%, тогда как автомобили с бензиновыми двигателями заняли 18% рынка. На дизельные автомобили пришлось лишь 2%.

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Среди новых легковых автомобилей китайского происхождения лидером стал BYD Sea Lion 06. На фоне многих других китайских моделей он отличается премиальным оснащением и стильным дизайном. Среди других преимуществ модели – большой запас хода.

Вторую и третью позиции также занимают автомобили BYD, что говорит о доверии к бренду со стороны украинцев.

ТОП-5 новых автомобилей китайского производства:

BYD Sea Lion 06 – 89 шт. BYD Song L – 75 шт. BYD Leopard 3 – 57 шт. Zeekr 7X – 39 шт. Chery Tiggo 4 – 27 шт.

Среди подержанных легковых автомобилей, ввезенных из Китая, наибольшим спросом пользовался Zeekr 7X – за месяц украинцы приобрели 18 таких машин.

Рынок авто в Украине – последние новости

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано почти 4,5 тысячи легковых автомобилей с дизельными двигателями. По сравнению с маем 2025 года этот показатель снизился на 25%. Наибольшим спросом среди новых дизельных легковых автомобилей пользовался легендарный кроссовер Renault Duster. Среди импортированных подержанных легковых автомобилей с дизельными двигателями самой популярной моделью оказался Renault Mégane.

Сообщалось также, что в мае автопарк Украины пополнился почти 3,3 тысячами легковых автомобилей с гибридными силовыми установками (HEV и PHEV). В сегменте новых гибридных легковых автомобилей лидером рынка выступает Toyota RAV4.

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