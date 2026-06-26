В Париже из-за адской жары запретили алкоголь

За несколько дней во Франции из-за жары утонули более полусотни человек.

На фоне адской жары в Европе, обрушившейся на континент в последние дни, французская столица Париж ввела временный бан на употребление алкоголя в публичных местах.

Как пишет The Guardian, на такой шаг местные власти пошли из-за того, что больницы города не справляются со смертельной жарой, охватившей Францию ​​и большую часть Европы: в среду в Париже был зафиксирован июньский рекорд +40,9°C.

"Мы достигли точки насыщения больничных учреждений. Я должен обеспечить снижение нагрузки", – заявил глава парижской полиции Патрис Фор, пояснив, что новые ограничения необходимы для сдерживания роста числа госпитализаций.

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Запрет на распитие алкоголя в общественных местах в Париже вступает в силу в полдень пятницы, 26 июня, и действует до 7 утра субботы, а затем повторяется в те же часы с субботы по воскресенье. Он не распространяется на рестораны и кафе с общественными местами для сидения.

Продажа алкоголя на вынос также будет запрещена с 18:00 пятницы до 7:00 субботы и снова с 18:00 субботы до 7:00 воскресенья.

Также власти Парижа ранее приняли ряд других мер, чтобы помочь жителям и гостям города справиться с жарой. Помимо алкогольного бана, многие школы были закрыты, а парки перешли на круглосуточный режим работы. Тем временем, две самые посещаемые туристические достопримечательности мира, Эйфелева башня и Лувр, сократили часы работы.

В свою очередь министр здравоохранения Франции Стефани Рист заявила 25 июня, что служба скорой помощи в Париже за последние 24 часа зафиксировала в четыре раза больше случаев остановки сердца, чем обычно, в том числе у молодых людей.

При этом министр спорта и молодежи Франции Марина Феррари отметила, что с начала новой волны жары по всей стране утонули как минимум 55 человек – люди пытаются охладиться в непредназначенных для этого водоемах, не справляются с течением или теряют сознание прямо в воде.

Таже ранее сообщалось, что из-за жары во Франции погибли не менее трех детей, оставленных в автомобилях.

По прогнозам, во Франции ожидается еще как минимум несколько дней изнуряющей жары.

Адская жара во Франции

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, новая волна жары накрыла Францию с 18 июня 2026 года, что уже привело к десяткам смертей. В некоторых районах температура поднималась до +43,8°C.

При этом французские АЭС начали массово останавливаться из-за нехватки воды в реках, а также ее перегрева.

Ранее на этой неделе из-за резкого повышения температуры погибли сотни тысяч птиц на птицефермах в Бретани и регионе Пей-де-Луар.

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