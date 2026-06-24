В Европе останавливают поезда из-за экстремальной жары

В Великобритании пассажиров призывают воздерживаться от поездок без крайней необходимости.

Из-за новой волны экстремальной жары в Европе останавливаются поезда, в частности, в Великобритании.

Как пишет The Independent, накануне пассажиров призвали избегать необязательных поездок в районах, на которые распространяется красное предупреждение Метеорологического бюро, а сегодня, 24 июня, по всей стране начали отменять поезда.

По прогнозам синоптиков, в среду и четверг температура может достичь +40°C в некоторых частях Англии и Уэльса, поэтому местные перевозчики были вынуждены принять меры.

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В частности, железнодорожная компания Network Rail предупредила о "значительных перебоях" в Англии и Уэльсе из-за введения ограничений скорости, чтобы минимизировать риски, такие как деформация рельсов и провисание электрических кабелей.

При этом пассажирам, которые не могут отказаться от поездок, рекомендовали путешествовать до полудня и иметь при себе запас воды.

Тем путешественникам, которые уже успели купить билеты на среду или четверг, разрешили воспользоваться ими позже, когда температура станет ниже – рано утром в четверг или в пятницу. Если они решат отказаться от поездки, то смогут получить полное возмещение без уплаты сбора.

В то же время туристов предупредили, что онлайн-планировщики поездок сейчас могут не отображать правильное расписание, поскольку отмена рейсов происходит в кратчайшие сроки, и они просто не успевают на это реагировать.

Между тем, сайт trains.im показывает, что по состоянию на 7:30 утра среды 11% рейсов по всей Великобритании были отменены или задержаны более чем на полчаса. Неделю назад этот показатель составлял 4,7%.

Адская жара в Европе летом 2026 года

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, на этой неделе Европу охватила новая волна экстремальной жары. Синоптики предупреждают, что в отдельных регионах температура воздуха может достигать +44°C.

На фоне этого в наиболее пострадавших странах вводятся многочисленные ограничения – ограничивается продажа алкоголя, закрываются школы, отменяются культурные и спортивные мероприятия и т. д.

К сожалению, в Европе уже есть жертвы адской жары. Помимо вызванных экстремальными температурами тепловых ударов и сердечных приступов, многие люди также гибнут на воде. Например, за последние несколько дней во Франции утонули около 40 человек – в основном это молодые люди, которые хотели охладиться в неприспособленных для этого водоемах.

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