Жара в Италии угрожает производству одного из самых известных сыров: фермеры бъют тревогу

Этот сыр изготавляивается уже 800 лет.

Жара в Италии доставляет проблемы производителям всемирно известного сыра пармезан. При температуре свыше 40°C коровы дают до 10% меньше молока, которое к тому же теряет в качестве, пишет Reuters.

"Экстремальная жара негативно сказывается на качестве и количестве молока", – заявил президент консорциума Parmigiano Reggiano Никола Бертинелли.

Засуха еще больше усугубляет проблему, поскольку для производства этого сыра разрешается кормить коров только травой и сеном из региона Эмилия-Романья. Многие фермеры установили дорогостоящие системы распыления воды, что привело к резкому росту затрат на электроэнергию.

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Растущие счета за кондиционирование воздуха также ложатся тяжелым бременем на операторов крупных складов, в которых головки сыра должны созревать не менее 12 месяцев.

"Во время пиковых периодов жары в этом году наше ежедневное потребление энергии выросло примерно на 30%", – пояснил директор компании Magazzini Generali delle ‌Tagliate (MGT) Джанкарло Раванетти.

На двух складах MGT хранится более 500 000 головок сыра на сумму свыше 300 миллионов евро.

Годовой оборот отрасли составляет около 4,5 млрд евро, что делает ее важным экономическим фактором для региона Эмилия-Романья. В 2025 году более половины продукции было экспортировано, причём крупнейший зарубежный рынок сбыта - США.

"Если экстремальные погодные явления будут длиться дольше и становиться интенсивнее, это повлияет на количество и качество молока, но, прежде всего, приведёт к росту затрат. Сорт сыра "Пармиджано Реджано" существует уже более 800 лет. Мы не хотим быть последним поколением, которое будет его есть", – сказал директор по международным продажам продовольственного концерна GranTerre Паоло Ганцерли.

Экстремальная жара в Европе - последние новости

Жара привела к перебоям с электроснабжением, закрытию школ и обновлению температурных рекордов. Чрезвычайо высокие температуры повлияли не только на местных жителей, но и на туристов. В некоторых странах было нарушено железнодорожное сообщение, вводился запрет на алкоголь, закрывались достопримечательности.

Кроме того, в 27 европейских странах зарегистрировано более 10 тысяч избыточных смертей.

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