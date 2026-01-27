Картофель в Украине начал дорожать: какие цены сейчас

Отсутствие хранилищ негативно влияет на запасы этого овоща.

Цены в Украине на картофель за месяц выросли в среднем на 16% до уровня 7-13 грн/кг. Общий тренд на подорожание начал формироваться с середины января, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Сейчас на рынке картофеля наблюдается сочетание стабильного спроса и заметного сокращения предложения. Владельцы качественного картофеля удерживают товар в хранилищах в ожидании более выгодных цен уже в ближайшие месяцы.

Те же фермеры, которые не имели возможности хранить картофель, распродали его еще до морозов в начале этого года. С середины декабря им приходилось снижать цены на свой товар, который уже не подлежал длительному хранению.

Как следствие, предложение картофеля на внутреннем рынке существенно сократилось, что позволяет сейчас производителям повышать цены. По прогнозам, овощ будет и дальше дорожать, причем более активно – перед наступлением весны в этом году.

Стоит отметить, что на ценообразование также повлияли неблагоприятные погодные условия во время уборки урожая картофеля. Дождливая погода негативно сказалась и на товарном виде овоща, и на его лежкости. На сегодняшний день стоимость картофеля в Украине в среднем на 60%-65% ниже, чем в прошлом году.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

Картофель белый в Novus стоит 16,99 гривни за килограмм.

В Varus картофель весовой продают по цене 12,9 гривни за килограмм.

В АТБ за килограмм картофеля нужно заплатить 13,39 гривни.

Ситуация с картофелем похожа на продажи моркови в Украине в конце января. Ее стоимость в среднем на 15% выше, чем за неделю до этого. Причем рынку так же не хватает предложения из-за того, что владельцы хранилищ не спешат поставлять свою морковь на рынок.

По прогнозам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, овощи в Украине будут дорожать до появления свежих овощей с открытого грунта, то есть до лета.

