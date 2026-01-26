Огурцы и помидоры дорожают, а картофель можно купить дешевле: как изменились цены на овощи

Из фруктов за неделю существенно подорожал виноград.

Оптовые цены на овощи в Украине за неделю отметились незначительными колебаниями. Так, несколько выросла стоимость помидоров – с 90-110 до 90-125 грн/кг и огурцов – с 130-180 до 135-180 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

В то же время диапазон цен на картофель расширился – с 12-14 до 10-14 грн/кг. На гривню подешевела свекла – с 8-10 до 7-9 грн/кг, а репчатый лук так же подорожал на гривню – с 5-7 до 6-8 грн/кг. Стоимость зеленого лука упала – с 250-270 до 180-250 грн/кг.

Опустился верхний потолок цен на оба вида перца. Сладкий перец продают по 145-160 грн/кг против 145-180 грн/кг неделей ранее, а острый перец подешевел до 100-180 грн/кг с прежней отметки 100-200 грн/кг.

Синюю капусту начали отпускать по более умеренным ценам - по 15-20 грн/кг против 20-25 грн/кг за семь дней до того. Стоимость пекинской капусты несколько выросла - с 20-25 до 22-25 грн/кг. Цены на остальные виды капусты не изменились.

В фруктовом сегменте наиболее существенно подорожал виноград. Им торгуют по 140-200 грн/кг, а предыдущая цена составляла 80-170 грн/кг. Немного подорожала груша – с 30-55 до 40-60 грн/кг, а апельсины подешевели – с 70-110 до 60-110 грн/кг.

Стоимость яблок в Украине за неделю не изменилась, однако в целом цены на этот фрукт могут быть завышенными из-за искусственного дефицита, считают эксперты. Производители удерживают продукцию на складах в ожидании подорожания яблок, подобного тому, которое произошло летом прошлого года.

Что касается помидоров и огурцов, цены продолжают медленно расти из-за слабого предложения на внутреннем рынке, вызванного недостаточными объемами импорта турецких овощей.

