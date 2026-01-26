Морковь стремительно дорожает: сколько уже стоит килограмм

Весной цены вырастут еще сильнее, говорят эксперты.

Цены в Украине на морковь уже достигли отметки в 6-12 грн/кг, что в среднем на 15% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Рост стоимости овоща связан с сокращением предложения от украинских фермеров. Владельцы качественной моркови придерживают товар, ожидая, пока цены на морковь не вырастут еще больше. При этом корнеплод более низкого сорта фермеры к этому времени в основном успели распродать.

В то же время стоимость моркови в Украине сейчас все еще на 70% меньше, чем год назад. Эксперты ожидают, что текущее подорожание временное, а "догонять" прошлогодние цены морковь активно начнет уже с середины весны.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

Морковь весовая в Varus стоит 11,9 гривни за килограмм.

В Novus за кило моркови нужно заплатить 10,89 гривни.

Такая же цена на популярный овощ и в АТБ – 10,89 грн/кг.

Цены на овощи и фрукты в Украине – последние новости

Так же, как и производители моркови, придерживают свой продукт и украинские садоводы, выращивающие яблоки. Эксперты говорят, что фермеры надеются на повторение ажиотажа на этот фрукт на уровне начала лета 2025 года, поэтому не спешат отправлять продукцию на внутренний рынок. Из-за этого цены на яблоки в Украине сейчас могут быть искусственно завышенными.

Кроме моркови, цены на некоторые из овощей борщевого набора за прошедшую неделю также изменились. Так, свекла подешевела на гривну, а репчатый лук так же на одну гривню подорожал.

