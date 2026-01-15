В Украине ожидается скачок цен на базовые продукты: эксперт рассказал, что подорожает

Стоимость продуктовой корзины будет расти.

Цены на хлеб, крупы и овощи в течение 2026 года будут расти из-за вражеских обстрелов, проблем с экспортом и увеличения производственных затрат. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, сообщает Укринформ.

Согласно ожиданиям, цены на крупы могут вырасти примерно на 5% уже в ближайшее время. Стоимость мяса пока остается относительно стабильной, однако возможны ценовые колебания на свинину и говядину. До конца зимы не исключено подорожание куриных яиц в пределах 10%.

Стоимость овощей растет из-за повышения затрат на их хранение, в то же время закупка импортных огурцов и помидоров стала дороже. Что касается хлеба, то он будет дорожать в среднем на 1,5-2% ежемесячно, прогнозирует эксперт.

Видео дня

Марчук объясняет подорожание продуктовой корзины совокупностью факторов. Он пояснил:

"Нехватка средств и дефицит рабочей силы ощутимы, что в целом негативно влияет на экономику страны и создает дополнительную нагрузку на работу бизнеса. В то же время удары по критической и энергетической инфраструктуре существенно повысили себестоимость производства продуктов для внутреннего рынка".

По словам спикера, тенденция к удорожанию продуктов питания сохранится до лета.

"Стоимость продуктовой корзины продолжает расти. В 2026 году мы будем видеть плановое подорожание, в том числе из-за российских обстрелов и ударов. По крайней мере, это будет актуально до появления овощей открытого грунта, что позволит увеличить предложение и частично стабилизировать цены", - прогнозирует Марчук.

Подорожание продуктов в Украине - последние новости

За прошлый год стоимость овощей борщевого набора - картофеля, свеклы, капусты, моркови и лука - снизилась как минимум на 50%. Сейчас эта продукция понемногу начинает дорожать. Так, картофель, которым торговали перед Новым годом по 10 гривен за килограмм, уже стоит на рынке 13 гривен.

В целом после Нового года ощутимо выросли оптовые цены на ряд овощей. В частности, это касается перца, всех видов капусты, кроме синей, и репчатого лука.

Вас также могут заинтересовать новости: