Впервые за долгое время в Украине дорожает лук: сколько уже стоит килограмм

Цены в Украине на репчатый лук выросли впервые с начала февраля текущего года. Украинские фермеры отгружают овощ по цене 4–9 грн/кг, что в среднем на 40% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Аналитики EastFruit сообщают, что кардинального повышения цен на лук в Украине не фиксировали с середины мая 2025 года.

Текущий ценовой тренд связан с совокупностью факторов. Спрос на лук остается достаточно высоким, в то же время предложения не хватает – особенно это касается качественного лука. Запасы продукции в местных хозяйствах существенно уменьшились из-за сезонности.

Видео дня

Фермеры ожидают дальнейшего роста стоимости лука. На данный момент овощ все еще стоит в среднем на 68% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому репчатый лук в Украине будет дорожать, по прогнозам, до поступления нового урожая из местных хозяйств.

Цены на лук в супермаркетах Украины

Репчатый лук желтый в "Сильпо" стоит 14 гривень за килограмм.

В Varus репчатый лук на развес продают по 9 грн/кг.

В АТБ стоимость репчатого лука составляет 8,45 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Крупные торговые сети существенно подняли цены на гречку – за месяц подорожание достигает 50%. Крупа начала дорожать еще с февраля, но до конца марта рост цен не был столь значительным.

На прошлой неделе в Украине начали дешеветь помидоры. Оптовые цены на овощ достигли отметки 140–170 грн/кг. При этом томаты все равно стоят на 60% дороже, чем в конце апреля 2025 года.

