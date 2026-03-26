В Украине рухнули цены на картофель: сколько уже стоит килограмм

Оптовые цены в Украине на картофель от производителей снизились в среднем на 15% за неделю. Сейчас овощ продают в диапазоне 5-11 грн/кг.
Аналитики проекта EastFruit сообщают, что причиной удешевления картофеля стал невысокий спрос на фоне существенного увеличения предложения. Фермерские хозяйства активно распродают запасы с наступлением теплой погоды.
При этом количество некондиционных овощей на рынке значительно возросло. Фермеры продают картофель из необорудованных хранилищ – его качество быстро ухудшается под воздействием теплой погоды.
Из-за очередного снижения отпускных цен на картофель его стоимость в Украине уже в среднем на 62% ниже, чем в конце марта 2025 года.
Цены на картофель в супермаркетах Украины
Розовый картофель в "Сильпо" стоит 11 гривень за килограмм.
Картофель на развес в Varus отпускают по 12,5 грн/кг.
В АТБ цены на картофель составляют 10,89 грн/кг.
С приходом тепла фермеры вынуждены распродавать запасы продукции, пока она окончательно не испортилась. Прежде всего это касается овощей борщевого набора. Например, репчатый лук сейчас стоит в Украине уже вполовину дешевле, чем год назад.
Такая ситуация совершенно не устраивает производителей, и они будут сокращать площади под посевы в этом году. Снижение предложения приведет к дальнейшему росту цен на овощи борщевого набора, отмечают специалисты.