Молодой картофель на рынке за три дня подорожал почти вдвое: сколько стоит

Цены на овощи снова такие же, как в середине мая.

Украинский молодой картофель на Столичном рынке подорожал с начала месяца в среднем с 42 до 75 гривень за килограмм. Разница в ценах на картофель сейчас составляет 70-85 грн/кг, сообщает сайт рынка.

Также подорожал и импортный молодой картофель, однако значительно скромнее – всего на 5 гривень – с 45 до 50 грн/кг. Диапазон цен на завезенный картофель колеблется в пределах 45-55 грн/кг.

"Пошли дожди, ограничили выход продукции – цены на овощи начали немного подниматься", – комментируют положение дел обозреватели рынка.

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В то же время стоимость старого картофеля прошлогоднего урожая остается неизменной уже более двух недель. Его продают в среднем по 10 грн/кг, хотя есть предложения и по 9,5 грн/кг, и по 14 грн/кг.

Интересно, что только 1 июня молодой украинский картофель в этом году стал стоить дешевле, чем импортный. В последнюю декаду мая его отпускали в среднем по 60 грн/кг, в середине месяца – по 80 грн/кг. Стоимость завезенного молодого картофеля уже давно не превышает показатель в 50 грн/кг.

Картофель в Украине – последние новости

Как объяснял директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдыга, такая разница в ценах между отечественным и импортным молодым картофелем связана с климатом. Погодные условия в Азербайджане, Узбекистане и ряде других стран Средней Азии, откуда активно поставляют в Украину картофель, позволяют выращивать овощ раньше.

В то же время такой картофель уже не может по всем канонам считаться молодым, добавляет Фурдыга. В процессе его транспортировки кожица овоща твердеет, тогда как с настоящего молодого картофеля верхний слой можно легко снять.

В Украине обычно выращивают достаточно картофеля для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Но из-за нехватки хранилищ для хранения овоща его качество весной сильно портится, поэтому периодически украинцам приходится есть импортный картофель. Помимо хранилищ, Украине также не хватает мощностей по переработке картофеля. Поэтому страна только на закупках картофеля фри теряет ежегодно около миллиарда гривен.

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