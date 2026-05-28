На рынке перестали покупать клубнику, несмотря на низкую цену: в чем причина

Сезон ягод из Закарпатья уже подходит к концу.

На Столичном рынке в Киеве посетители все реже покупают клубнику, несмотря на умеренные цены. Продавцы объясняют снижение интереса ухудшением погоды и тем, что украинцы уже "наелись" ягодами, говорится в видеообзоре рынка.

Цена на клубнику, в зависимости от ее размера и качества, составляет:

мелкая ягода – около 100 грн/кг;

рассыпная ягода среднего сегмента – 130–160 грн/кг;

хорошая качественная ягода – около 170 грн/кг;

премиальная ягода – до 200 грн/кг.

У одной из продавщиц раскупили клубнику по 140 грн/кг. Если цена поднимается до 160–170 грн/кг, то клубника не идет, говорит она. Другая отмечает, что сейчас почти все на рынке пытаются продать ягоду, намекая на избыточное предложение товара.

Поэтому сейчас лучше клубники покупают голубику, даже несмотря на более высокую цену – 550-800 грн/кг в зависимости от качества. В то же время на рынке уже продают черешню по 250 грн/кг.

"Клубника уже продается с трудом, покупатели стали более внимательными к качеству. Закарпатская ягода постепенно завершает сезон, рынок ожидает массовый выход Волыни. Закарпатская перезрела, не доезжает нормального качества", – констатируют обозреватели рынка.

Цены на овощи и фрукты в Украине – основные прогнозы

Директор Института картофелеводства Николай Фурдыга считает, что урожай картофеля в Украине в этом году удовлетворит потребности рынка, а цена на овощ останется на уровне прошлогодней

Прогнозы же урожая косточковых оставляют желать лучшего. Аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов указал, что Украина может недосчитаться большого количества персиков и абрикосов. Это спровоцирует повышение цен как минимум на 20%, а по пессимистическому сценарию – на все 80%.

