Почему импортный молодой картофель дешевле украинского: ответ эксперта

Зарубежные овощи могут перевозиться в Украину в течение целого месяца.

Украинский молодой картофель в конце мая стоит почти вдвое дороже импортного. Однако он значительно превосходит зарубежный овощ по качеству, рассказал в комментарии УНИАН кандидат сельскохозяйственных наук, директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдыга.

"Импортный – это не совсем молодой картофель. Молодой картофель – это тот, у которого с момента уборки до потребления проходит неделя, когда у него появляется кожица. Когда он транспортируется к нам месяц – кожица становится более жесткой и он не совсем соответствует показателям молодого картофеля", – объясняет Фурдыга.

Уже в июне картофель украинского урожая этого года будет дешевле импортного, убеждает специалист.

"Азербайджан выставляет от 50 до 60 гривень за килограмм. Украинский сейчас колеблется от 100 до 130 гривень. Это тепличный, как правило, картофель сейчас на рынке. Позже пойдет под агроволокном, под пленкой. Ожидаем в середине июня уже наш, полевой картофель, который по цене будет ниже по сравнению с зарубежным", – говорит нам Фурдыга.

Ранний картофель в Украину сейчас поставляют из Азербайджана, Узбекистана и ряда других азиатских стран Средней Азии. Там сезон выращивания картофеля начинается раньше, поэтому он пока дешевле украинского даже с учетом логистики, отмечает эксперт.

"Он дешевле потому, что условия выращивания в тех странах подходят для картофеля именно в это время года. Тогда как у нас сезон еще впереди. Это сезонное явление, оно кратковременное и существенно не влияет. Все-таки люди ждут украинский картофель, потому что он качественнее и фактически идет с поля на стол", – резюмирует Фурдыга.

