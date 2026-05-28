Украина ежегодно теряет миллиард гривень на картофеле весьма необычным образом, – эксперт

Это связано с недостаточным количеством хранилищ и мощностей для переработки.

В нормальных условиях Украина выращивает достаточно картофеля для обеспечения внутренних потребностей. Однако из-за нехватки хранилищ овоща начинает не хватать на рынке перед сезоном нового урожая.

Кандидат сельскохозяйственных наук, директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдыга в комментарии УНИАН рассказал, что отсутствие развитой переработки приводит к тому, что Украина ежегодно теряет на импорте только картофеля фри более миллиарда гривень.

"Мы импортируем примерно от 20 до 30 тысяч тонн замороженного картофеля фри. У нас собственного производства, фактически, нет. Это 20 тысяч тонн по цене 50 гривень за килограмм. Конечно, это продукт с добавленной стоимостью, это рабочие места. И это дополнительное сальдо для нашей страны", – говорит Фурдыга.

Специалист отмечает, что спрос на переработку картофеля в Украине растет.

"На рынке свежего картофеля мы видим последние тенденции в розничной торговле. Люди экономят свое время – уже есть очищенный картофель, нарезанный картофель. Многие фермеры уже создали свои небольшие собственные производства по очитске картофеля, нарезке для хорека или стрит-фуда. Чтобы те не тратили средства и время на быстрое приготовление тех блюд, которые они предлагают", – рассказывает эксперт.

Поэтому фермеры все больше ориентируются на переработку, что позволит создавать продукт с добавленной стоимостью и уменьшить потери некондиционного картофеля.

"Профессиональные фермеры, у которых 100 и более гектаров земли, около 80% своих площадей ориентируют на переработку – заключают контракты на чипсы, некоторые на крахмал. И сегодня у нас строят завод по глубокой переработке в Черкасской области – это будут картофельные снеки", – говорит специалист.

Он констатирует, что урожая овощей украинцам должно хватать, однако из-за невозможности сохранить этот урожай приходится время от времени закупать более дорогой импортный картофель.

"У нас большая проблема с хранилищами, профессиональными хранилищами. Особенно в этом году, когда из-за отключения электроэнергии возникли очень большие проблемы с хранением качественного картофеля до нового урожая", – напоминает Фудрига.

В этом году в Украине будет достаточный урожай картофеля, чтобы обеспечить потребности украинцев. Стоимость овоща будет соответствовать прошлогодней, считает Николай Фурдыга.

Специалист также объясняет ценовую разницу между молодым импортным и украинским картофелем, который стоит вдвое дороже зарубежного. Главным фактором выступает сезонность – при этом завезенный в Украину картофель уступает местному по качеству.

