Сейчас в Украине наблюдается серьезная проблема - недостаточное финансирование природоохранных мероприятий.

В украинских реках больше не встречаются осетр атлантический и шип - эти два вида осетровых официально признаны исчезнувшими из природныхводоемов страны.

Под угрозой исчезновения оказались и другие представители осетровых, которые ранее были привычными для украинской фауны, в частности белуга, севрюга, стерлядь и осетр русский. Об этом "Главкому" сообщила ихтиолог Института зоологии им. И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь. По ее словам, за последние сто лет Украина фактически потеряла шесть видов осетровых рыб.

"Официально исчезнувшими признаны осетр атлантический и шип. А в целом из фауны Украины почти исчезли шесть видов осетров", - отметила ученая.

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Она обратила внимание на то, что процесс обновления охранных списков не успевает за реальными темпами исчезновения видов. Например, в первом издании "Красной книги Украины" в советское время не было вообще ни одного вида рыб. Только с 1994 года в список начали вносить около трех десятков редких видов, а в следующем издании 2009 года их количество возросло до примерно 70.

Последнее обновление охранного перечня состоялось еще в 2021 году, однако новое издание книги до сих пор не напечатано. При этом, как отмечает Куцоконь, некоторые виды, формально еще не признанные исчезнувшими, уже на пути полного забвения. Речь идет, в частности, об осетре русском, стерляди, севрюге и белуге.

Еще одна серьезная проблема - недостаточное финансирование природоохранных мероприятий и плохое состояние заповедников, которые должны охранять водные экосистемы. По словам ученого, это затрудняет усилия по сохранению редких видов рыб.

Ихтиолог Института зоологии им. И. Шмальгаузена НАН Украины Юлии Куцоконь ранее отмечала, что в Украине в угрожающем состоянии рыбы, которые живут в стоячих водоемах. Среди них мересница озерная, карась золотой и умбра европейская. В частности, мересница озерная (гольян озерный) живет в небольших пойменных озерах Полесья, где его зафиксировали, но на следующий год водоем пересох и этот вид исчез.

Сейчас в нашей стране нет разлива на многих реках, нет пойменных водоемов, где указанные виды могут жить. Под угрозой, например, краснокнижный карась обыкновенный (золотой).

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