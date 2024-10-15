Основные проблемы - загрязнение, деградация окружающей среды, изменение климата и чрезмерное использование воды.

В Европе лишь треть содержимого поверхностных водоемов - рек, озер и прочего - соответствует экологическим стандартам. Европейское агентство по охране окружающей природной среды (ЕАОС) предупреждает, что водная безопасность Европы находится под угрозой.

Как пишет Euractiv, соответствующий отчет агентство обнародовало сегодня, 15 октября. Отмечается, что основные проблемы - загрязнение, деградация окружающей среды, изменение климата и чрезмерное использование пресной воды. Эти факторы серьезно влияют на ресурсы, и только треть поверхностных вод в Европе соответствует удовлетворительным экологическим стандартам.

"Состояние водных ресурсов Европы неудовлетворительное. Наши водоемы сталкиваются с беспрецедентными вызовами, что угрожает водной безопасности континента", - отметила исполнительный директор ЕАВС Леена Юла-Мононен.

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Согласно отчету, за период с 2015 по 2021 год только 29% поверхностных вод в странах ЕС достигли "хорошего" химического статуса. В то же время подземные воды, которые обеспечивают питьевой водой большую часть Европы, находятся в лучшем состоянии - 77% из них имеют "хороший" статус, что означает отсутствие значительного загрязнения токсичными веществами, такими как микропластик и ПФАС (синтетические фторорганические соединения, в молекуле которых много фтора и т.д.).

По словам ученых, загрязнение поверхностных вод связано с выбросами в атмосферу, сжиганием угля, выбросами автомобилей, а также сельскохозяйственной деятельностью, которая загрязняет почвы и водоемы.

"Европейскому сельскому хозяйству необходимо увеличить использование более устойчивых органических и агроэкологических методов, которые сопровождаются стимулами и изменением наших пищевых и диетических привычек", - отмечается в отчете.

ЕАОС проанализировало более 120 000 поверхностных водоемов и 3,8 миллиона квадратных километров подземных вод в 19 странах ЕС и Норвегии. Организация призвала государства-члены ЕЭЗ сократить использование пестицидов на 50% до 2030 года и принять максимальные меры по восстановлению "здоровья" рек, озер и других водоемов.

"Мы должны удвоить наши усилия, чтобы обеспечить устойчивость и безопасность этого жизненно важного ресурса для будущих поколений", - отметила Юла-Мононен.

Последствия изменения климата, такие как засухи и наводнения, а также чрезмерное использование пресной воды продолжают усиливать нагрузку на водные ресурсы Европы. Ученые настаивают на том, что правительства должны сосредоточиться на сокращении потребления воды и восстановлении экосистем для сохранения водной безопасности.

Изменение климата - последние новости

Напомним, глобальное изменение климата привело к снижению наполнения природных водоемов пресной водой, поступающей из ледников. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что проблемы с доступом к пресной воде могут ухудшиться. Ледники, из которых поступает вода в реки многих стран, потеряли значительную часть своей массы и такие высокие потери фиксируются впервые за последние полвека.

В то же время из-за глобального потепления Антарктический полуостров - самая северная часть Антарктиды - претерпевает резкие изменения и постепенно превращается в покрытый зеленью ландшафт.

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