Сегодня и завтра на Земле ожидается магнитная буря.

В конце июля на Земле ожидается магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные Geomagnetism.

По прогнозу, в период с 31 июля до 1 августа ожидаются довольно спокныйе условия, но вероятность кратковременных всплесков до уровня STORM G1.

Согласно meteoagent, прогнозируемый K‑индекс на 31 июля составляет примерно 3,7. Это также подстверждает слабую магнитную активность.

Видео дня

Таким образом 31 июля 2025 ожидается слабая магнитная буря уровня G1, возможна кратковременная активность, но в целом условия остаются близкими к тихим.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно у метеочувствительных людей. Чтобы защититься от них, важно следовать этим правилам:

следить за обновлениями прогнозов магнитных бурь;

не переутомляться, избегать стрессов и тяжёлых физических нагрузок в этот день;

пить достаточно чистой воды, чтобы облегчить адаптацию организма;

выбирать лёгкую, натуральную пищу - овощи, фрукты, злаки; ограничить алкоголь, солёное и жирное;

обеспечить полноценный и здоровый сон;

делать прогулки на свежем воздухе для снятия напряжения и стабилизации давления.

Вас также могут заинтересовать новости: