Сейчас перекрыто движение по 6-ти улицам. Пассажирский транспорт курсирует по измененному маршруту.

В Киеве движение по ряду улиц перекрыли после российской комбинированной атаки ночью. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram.

По его данным сейчас проезд закрыт:

по улице Вацлава Гавела (от перекрестка с улицей Академика Шалимова);

переулком Юрия Матущака (от перекрестка с улицей Волынской);

улице Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Василия Доманицкого до перекрестка с улицей Василия Кучера);

по улице Пост-Волынской (от перекрестка с проспектом Отрадным до перекрестка с улицей Новополевой);

улице Академика Шалимова (от перекрестка с улицей Залесной);

по улице Волновахской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела).

В Полиции призвали водителей и жителей столицы учесть эти данные при планировании своих маршрутов.

Видео дня

Также с изменениями курсирует и пассажирский транспорт:

автобус №69 в направлении ст. м. "Дворец спорта" – ул. Василия Кучера – ул. Владимира Покотило – просп. Леся Курбаса, далее по маршруту;

троллейбус № 27 в направлении ст. "Киев-Волынский" – в Индустриальный путепровод;

автобус № 9 в направлении ул. Вахтанга Кикабидзе и автобус №14-Т в направлении просп. Отрадный – ул. Академика Шалимова – просп. Любомира Гузара, далее по собственным маршрутам;

автобус №2 – просп. Отрадный без заезда на ст. Киев-Волынский.

Кроме того, в "Укрзализныце" сообщили, что из-за ночного вражеского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов города. Движение на этом участке временно производится тепловозами.

"Работники и пассажиры не пострадали", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что восстановление полноценного движения по участку ожидается уже в 9 утра.

"Поезда дальнего сообщения двигаются по графику. Однако могут быть незначительные отклонения от графика поездов Kyiv City Express в направлении от Святошино к станции Киев-Пассажирский", - предупредили в "Укрзализныце".

Удар по Киеву

В ночь на 31 июля Россия атаковала Киев беспилотниками и ракетами. Разрушен подъезд многоэтажки, под завалами люди. По состоянию на сейчас известно о 6 погибших, среди которых ребенок - это мальчик 6 лет. 4 погибших в Святошинском районе, 2 - в Соломенском.

На местах попаданий работают спасатели.

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