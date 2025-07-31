В Киеве движение по ряду улиц перекрыли после российской комбинированной атаки ночью. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram.
По его данным сейчас проезд закрыт:
- по улице Вацлава Гавела (от перекрестка с улицей Академика Шалимова);
- переулком Юрия Матущака (от перекрестка с улицей Волынской);
- улице Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Василия Доманицкого до перекрестка с улицей Василия Кучера);
- по улице Пост-Волынской (от перекрестка с проспектом Отрадным до перекрестка с улицей Новополевой);
- улице Академика Шалимова (от перекрестка с улицей Залесной);
- по улице Волновахской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела).
В Полиции призвали водителей и жителей столицы учесть эти данные при планировании своих маршрутов.
Также с изменениями курсирует и пассажирский транспорт:
- автобус №69 в направлении ст. м. "Дворец спорта" – ул. Василия Кучера – ул. Владимира Покотило – просп. Леся Курбаса, далее по маршруту;
- троллейбус № 27 в направлении ст. "Киев-Волынский" – в Индустриальный путепровод;
- автобус № 9 в направлении ул. Вахтанга Кикабидзе и автобус №14-Т в направлении просп. Отрадный – ул. Академика Шалимова – просп. Любомира Гузара, далее по собственным маршрутам;
- автобус №2 – просп. Отрадный без заезда на ст. Киев-Волынский.
Кроме того, в "Укрзализныце" сообщили, что из-за ночного вражеского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов города. Движение на этом участке временно производится тепловозами.
"Работники и пассажиры не пострадали", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что восстановление полноценного движения по участку ожидается уже в 9 утра.
"Поезда дальнего сообщения двигаются по графику. Однако могут быть незначительные отклонения от графика поездов Kyiv City Express в направлении от Святошино к станции Киев-Пассажирский", - предупредили в "Укрзализныце".
Удар по Киеву
В ночь на 31 июля Россия атаковала Киев беспилотниками и ракетами. Разрушен подъезд многоэтажки, под завалами люди. По состоянию на сейчас известно о 6 погибших, среди которых ребенок - это мальчик 6 лет. 4 погибших в Святошинском районе, 2 - в Соломенском.
На местах попаданий работают спасатели.