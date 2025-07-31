Трамп заявил о торговом соглашении с Южной Кореей: что оно предусматривает

Корея предоставит США 350 млрд долларов для инвестиций и приобретет сжиженный природный газ (СПГ) и другие энергетические продукты на сумму 100 млрд долларов.

Соединенные Штаты Америки согласились на полное и всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, соглашение предусматривает, что Южная Корея предоставит Соединенным Штатам 350 миллиардов долларов для инвестиций. Кроме того, Южная Корея приобретет сжиженный природный газ (СПГ) и другие энергетические продукты на сумму 100 миллиардов долларов.

Также страна стать крупным инвестором в США. Сумма инвестиций будет объявлена в течение следующих двух недель, когда президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён прибудет в Белый дом для проведения двусторонней встречи.

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"Договорено, что Южная Корея будет полностью открыта для торговли с Соединенными Штатами и будет принимать американские товары, включая автомобили и грузовики, сельскохозяйственную продукцию и т.д.", - написал Трамп.

По его словам, пошлина для Южной Кореи составит 15%. А США при этом не будут облагаться пошлиной.

Добавим, что ранее администрация президента Южной Кореи сообщила, что делегация чиновников страны находится в Вашингтоне, чтобы заключить соглашение по пошлинам с США. Также правительство Южной Кореи ведет переговоры с США, разрабатывая пакет торговых предложений и предложений по промышленному сотрудничеству.

Больше новостей о политике Трампа

Как писал УНИАН, администрация президента США ввела дополнительную торговую пошлину для Бразилии. Общий размер тарифа достиг 50 процентов. В США отметили, что пошлины являются ответом "на необычные и чрезвычайные действия правительства Бразилии, наносящие ущерб американским компаниям, праву на свободу слова граждан США, внешней политике США и экономике США".

Также сообщалось, что США заключили торговое соглашение с Европейским Союзом - также с закрепленной пошлиной в 15 процентов. Кроме того ЕС закупит у США энергоносители на 750 миллиардов долларов. А также инвестирует в США дополнительные 600 миллиардов долларов. Деньги предназначены для военной техники и открытия рынков для торговли с нулевыми пошлинами.

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