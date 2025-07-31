Украинцы в этот день несут в церковь мед и мак.

1 августа в Украине отмечают православный праздник Изнесение честных древ животворящего Креста Господня, известный как Медовый Спас, Маковей, Спас на воде. Раньше его отмечали 14 августа, но после перехода Православной церкви Украины на новый календарь он сдвинулся на 13 дней.

Одним из главных атрибутов этого праздника является мак. Коробочки мака не только освещают в церкви в букетах из 17 трав, но и пекут выпечку с маком.

Цены на мак и готовую маковую начинку в супермаркетах Украины

В АТБ обычный сухой мак стоит 27,90 грн за пакетик в 125 грамм, а маковая начинка – 69,60 грн за 275 грамм.

Видео дня

При этом в Сильпо 125 грамм мака обойдутся в 45,99 грн, а цены на готовую начинка стартуют от 55,99 грн за 140 г.

В то же время в Varus мак продают по 31,40 грн за 150 г, а начинка – 84,90 грн за банку в 380 г.

Еще один важный продукт в Медовый Спас – мед.

Цены на мед в супермаркетах Украины

В АТБ самая дешевая баночка меда в 250 грамм обойдется в 61,90 грн.

В Сильпо цены на этот продукт стартуют от 34,40 грн за 100 грамм.

В Varus его можно купить по 36,60 грн за баночку в 125 грамм.

Также купить мед можно на ярмарках и у пасечников.

Цены продукты в Украине - последние новости

За минувшую неделю в Украине существенно выросли цены на некоторые овощи. Так, подорожали свекла и морковь, а вот цены на огурцы и сладкий перец пошли вниз

Что касается цен на ягоды и фрукты, то они преимущественно снижались. Так, цены на голубику упали, а как и цены на арбуз.

Вас также могут заинтересовать новости: