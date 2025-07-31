Киев был основной целью массированного обстрела.

Ночью Россия атаковала Украину более 300 дронами и восемью ракетами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, с ночи на местах российских ракетно-дроновых ударов работают спасатели, пожарные, медики, все необходимые службы.

Глава государства отметил, что в результате вражеских ударов пострадали Днепровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевская область.

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"Столица была основной целью массированного обстрела. Есть многочисленные повреждения жилой инфраструктуры. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. По состоянию на сейчас известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама... Более 300 дронов и 8 ракет выпустили россияне. Делаем все, чтобы максимально реализовать все договоренности для защиты наших людей, чтобы каждый контракт работал для защиты жизни", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что сегодня мир снова увидел российский ответ на наше с Америкой и Европой желание мира.

"Новые показательные убийства. Поэтому мир без силы невозможен. Но принудить Москву к миру, заставить их сесть за настоящий стол переговоров - все инструменты для этого у партнеров есть. Рассчитываем, что все, что сейчас озвучивается Америкой и Европой для этого, будет реализовано", - подчеркнул он.

Ночной удар по Киеву

Россияне утром 31 июля нанесли ракетный удар по Киеву после ночной атаки дронов. Подтверждено 6 погибших в Киеве, из них 4 в Святошинском районе, 2 - в Соломенском. Среди погибших ребенок, мальчик шести лет.

На первом этаже в доме в Киеве зажат мужчина. Министр внутренних дел Игорь Клименко проинформировал, что продолжается "ювелирная работа" спасателей, чтобы его достать.

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