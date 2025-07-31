На востоке Украины Россия использует серию небольших успехов и вкладывает значительные ресурсы в летнее наступление, которое рискует изменить контроль над линией фронта, пишет CNN.
"В течение четырёх дней, освещая события в деревнях за Константиновкой и Покровском, CNN наблюдал за быстрой сменой контроля над территорией. Российские беспилотники смогли глубоко проникнуть в районы, которые киевские силы когда-то считали оазисами спокойствия, и войскам с трудом удавалось найти личный состав и ресурсы, чтобы остановить упорное наступление противника", - пишет издание.
Угроза для трех городов
Один из командиров описал CNN "очень плохой сценарий", при котором войска в соседнем с Покровском городе Мирноградского района рискуют оказаться "в окружении". Он добавил, что россияне уже вошли в соседнее село Родинское и находятся на окраине Белецкого, ставя под угрозу снабжение украинских войск в Покровске. Эти оценки подтвердили во вторник CNN украинский полицейский и другой украинский военнослужащий.
"Командир заявил, что они опасаются вероятной осады, подобной той, что была в Авдеевке и Угледаре в прошлом году, где "мы держались до последнего и в результате потеряли и города, и людей", - пишет издание.
Ещё более опасным для Киева является то, что недавний прогресс россиян оказался для них стратегически выгодным, создав угрозу окружения Покровска, Константиновки и Купянска на севере. Падение этих трёх городов создаст для Киева три отдельных кризиса, отмечает CNN.
- Во-первых, это городские районы, из которых Украина защищает оставшуюся часть Донецкой области, которую она контролирует, без чего её войскам не хватает мест для укрытия и снабжения.
- Во-вторых, их потеря в пользу Москвы освободит значительное количество российских сил для мощного наступления на Краматорск и Славянск — крупнейшие города Донецкой области, всё ещё находящиеся под контролем Украины.
- В-третьих, эта потеря оставит киевские силы беззащитными, вынуждая оборонятьпреимущественно открытые сельскохозяйственные угодья (с небольшим количеством городов на пути) между Донецкой областью и её ключевым городом Днепром.
Другие опасные участки
Темпы наступления Москвы были замечены CNN во вторник в городе Доброполье на востоке.
"Один из сотрудников полиции выразил удивление быстрым ослаблением украинского контроля и сообщил CNN, что движение гражданских автобусов в город было внезапно прекращено в понедельник из-за ситуации с безопасностью… В субботу местные власти рекомендовали родителям самостоятельно эвакуировать своих детей. Однако ко вторнику они уже вывозили детей и жителей десятками".
Киев также столкнулся с серьёзной проблемой в городе Константиновка. Василий, командир 93-й механизированной бригады, рассказал, что ему не присылали новых сотрудников восемь месяцев, и он был вынужден пополнять запасы на передовых позициях, где находились всего два человека, с помощью дронов, доставляя туда продовольствие, воду и боеприпасы.
На Харьковском направлении, в районе Купянска, российские войска прорвались через северную часть города, захватив село Радковка. Украинский источник в городе охарактеризовал ситуацию как "очень быстро меняющуюся", а российские аналитики заявили, что их войска находятся на окраине города, пишет CNN.
"Прогресс российского продвижения больше не постепенный, а меняет характер конфликта и быстро приближает Путина к некоторым из его целей", - подытоживает издание.
Ситуация на востоке - новости
На днях ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал, что отход Сил обороны из Покровска в Донецкой области пока сомнителен, но возможен.
Также украинские военные предупреждают о риске окружения под Покровском и Мирноградом в Донецкой области. СМИ отмечали, что известно о как минимум трех бригадах, которые могут оказаться в рискованном положении.