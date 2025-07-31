Падение Покровска, Константиновки и Купянска создаст для Киева три отдельных кризиса.

На востоке Украины Россия использует серию небольших успехов и вкладывает значительные ресурсы в летнее наступление, которое рискует изменить контроль над линией фронта, пишет CNN.

"В течение четырёх дней, освещая события в деревнях за Константиновкой и Покровском, CNN наблюдал за быстрой сменой контроля над территорией. Российские беспилотники смогли глубоко проникнуть в районы, которые киевские силы когда-то считали оазисами спокойствия, и войскам с трудом удавалось найти личный состав и ресурсы, чтобы остановить упорное наступление противника", - пишет издание.

Угроза для трех городов

Один из командиров описал CNN "очень плохой сценарий", при котором войска в соседнем с Покровском городе Мирноградского района рискуют оказаться "в окружении". Он добавил, что россияне уже вошли в соседнее село Родинское и находятся на окраине Белецкого, ставя под угрозу снабжение украинских войск в Покровске. Эти оценки подтвердили во вторник CNN украинский полицейский и другой украинский военнослужащий.

Видео дня

"Командир заявил, что они опасаются вероятной осады, подобной той, что была в Авдеевке и Угледаре в прошлом году, где "мы держались до последнего и в результате потеряли и города, и людей", - пишет издание.

Ещё более опасным для Киева является то, что недавний прогресс россиян оказался для них стратегически выгодным, создав угрозу окружения Покровска, Константиновки и Купянска на севере. Падение этих трёх городов создаст для Киева три отдельных кризиса, отмечает CNN.

Во-первых , это городские районы, из которых Украина защищает оставшуюся часть Донецкой области, которую она контролирует, без чего её войскам не хватает мест для укрытия и снабжения.

, это городские районы, из которых Украина защищает оставшуюся часть Донецкой области, которую она контролирует, без чего её войскам не хватает мест для укрытия и снабжения. Во-вторых , их потеря в пользу Москвы освободит значительное количество российских сил для мощного наступления на Краматорск и Славянск — крупнейшие города Донецкой области, всё ещё находящиеся под контролем Украины.

, их потеря в пользу Москвы освободит значительное количество российских сил для мощного наступления на Краматорск и Славянск — крупнейшие города Донецкой области, всё ещё находящиеся под контролем Украины. В-третьих , эта потеря оставит киевские силы беззащитными, вынуждая оборонятьпреимущественно открытые сельскохозяйственные угодья (с небольшим количеством городов на пути) между Донецкой областью и её ключевым городом Днепром.

Другие опасные участки

Темпы наступления Москвы были замечены CNN во вторник в городе Доброполье на востоке.

"Один из сотрудников полиции выразил удивление быстрым ослаблением украинского контроля и сообщил CNN, что движение гражданских автобусов в город было внезапно прекращено в понедельник из-за ситуации с безопасностью… В субботу местные власти рекомендовали родителям самостоятельно эвакуировать своих детей. Однако ко вторнику они уже вывозили детей и жителей десятками".

Киев также столкнулся с серьёзной проблемой в городе Константиновка. Василий, командир 93-й механизированной бригады, рассказал, что ему не присылали новых сотрудников восемь месяцев, и он был вынужден пополнять запасы на передовых позициях, где находились всего два человека, с помощью дронов, доставляя туда продовольствие, воду и боеприпасы.

На Харьковском направлении, в районе Купянска, российские войска прорвались через северную часть города, захватив село Радковка. Украинский источник в городе охарактеризовал ситуацию как "очень быстро меняющуюся", а российские аналитики заявили, что их войска находятся на окраине города, пишет CNN.

"Прогресс российского продвижения больше не постепенный, а меняет характер конфликта и быстро приближает Путина к некоторым из его целей", - подытоживает издание.

Ситуация на востоке - новости

На днях ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал, что отход Сил обороны из Покровска в Донецкой области пока сомнителен, но возможен.

Также украинские военные предупреждают о риске окружения под Покровском и Мирноградом в Донецкой области. СМИ отмечали, что известно о как минимум трех бригадах, которые могут оказаться в рискованном положении.

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