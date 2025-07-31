В Волгоградской области зафиксировано повреждение железной дороги, которое привело к ограничению движения поездов.

В Пензенской области России зафиксирован удар беспилотниками по предприятию АО "Радиозавод". Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД при СНБО) Андрей Коваленко.

Он отметил, что этот завод является важным для военно-промышленного комплекса России. Это предприятие специализируется на производстве современных средств связи для оккупантов.

Коваленко поделился, что АО "Радиозавод" занимается производством мобильных комплексов управления, систем автоматизированного боевого управления, радиостанций для Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и Ракетных войск стратегического назначения, а тажке модернизированных командно-штабных машин на базе бронетехники.

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Кроме того, известно об атаке дронов в Волгоградской области. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате атаки зафиксировано повреждение железной дороги, которое привело к ограничению движения поездов в районе станции Тингута.

Также в области возник пожар. Помимо этого, Бочаров рассказал, что в Волгоградской области есть проблемы с газоснабжением.

Более того, ночью беспилотники атаковали железную дорогу и ресурсную базу россиян в городе Сальск Ростовской области. Коваленко поделился, что там расположен логистический хаб для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов на фронт в Донецкой области, а также на юг в оккупированный Крым и Запорожскую область.

Удар по нефтебазе у аэродрома Энгельс - что известно

Напомним, что 6 июня была атакована топливная база возле российского военного аэродрома Энгельс. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что удар был нанесен украинскими дронами.

На нефтебазе в Энгельсе хранится топливо для авиабазы стратегических бомбардировщиков, расположенной также в Энгельсе. Ранее эту нефтебазу украинские беспилотники атаковали в начале января.

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