Скорость инноваций на поле боя означает, что элементы окопов могут устареть к тому времени, как россияне достигнут второй или третьей линии обороны.

Украина на восточной линии фронта активно укрепляет линии обороны, делая ставку на то, что сможет быстро и достаточно далеко построить укрепления, чтобы остановить летнее наступление России. Однако ее оборонительная игра сталкивается со всё более неблагоприятными перспективами, пишет The Wall Street Journal.

За последние 18 месяцев московские войска прорвали несколько слабых мест на украинской линии обороны и, воспользовавшись ослаблением обороны на севере, начали новое наступление.

"Украина теперь надеется, что возведение трёх рядов укреплений предотвратит аналогичные прорывы на востоке, где Россия стремится захватить ключевые города Покровск и Константиновка. Однако пробелы в окопах заставили некоторых солдат волноваться, что неровный оборонительный пояс может оказаться похожим на линию Мажино — амбициозные французские укрепления, которые немцы обошли во Второй мировой войне", - говорится в статье.

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"Сборка самолета в полете"

"Армия, которая роет глубже, — это армия, которая выживает", — сказал полковник Олег Резуненко, военный инженер, курирующий почти 200-мильный участок гигантского проекта.

При этом возведение новых оборонительных сооружений "похоже на сборку самолёта в полёте", отмечает WSJ.

Полк Резуненко подвергается постоянным атакам российских беспилотников, которые также направлены на их пикапы и экскаваторы. За последние три месяца они потеряли промышленное оборудование в результате авиаударов, а несколько десятков солдат получили ранения.

Первую линию обороны строят солдаты на передовой, в то время как команды, как у Резуненко, роют следующую линию обороны. Региональные администрации отвечают за третий траншейный рубеж, охватывающий ключевые города и укрепляющий границы некоторых регионов. Каждый траншейный рубеж призван остановить российские войска.

Правительство Украины заявляет, что в 2024 году на строительство оборонительных сооружений было выделено более 46 миллиардов гривен, что составляет почти 2% от годовых военных расходов Украины. Чиновники заявляют, что в этом году сумма значительно больше, но не раскрывают точную сумму.

Укрепления могут устареть

В то же время скорость инноваций на поле боя означает, что элементы окопов могут устареть к тому времени, как россияне достигнут второй или третьей линии обороны, отмечается в статье.

В начале полномасштабного вторжения солдаты сражались в длинных окопах, предназначенных для защиты подразделений от артиллерии. Сегодня малогабаритные беспилотные летательные аппараты настолько распространены и могут проникать в такие узкие бреши в обороне, что защита солдат от них становится приоритетом

"Это означает, что украинские окопы теперь должны быть построены глубже под землёй, с блиндажами для небольших групп войск и командными пунктами для пилотов беспилотников, оснащёнными противодроновыми сетками и металлическими решётками. Боевые характеристики в военных учебниках — наблюдательные пункты, выходящие на километры просторных окопов, — устаревают".

Резуненко говорит, что они строят линии траншей меньшего размера, чем раньше, но их больше и вдвое быстрее. Теперь дюжине рабочих требуется всего три недели, чтобы построить участок траншеи, оборудованный окопами и спальными помещениями для отделения солдат.

Тем не менее, украинское военное командование продолжает ценить более традиционные средства обороны, такие как противотанковые рвы, поскольку Россия использует общевойсковые методы борьбы, основанные на старых и новых боевых приемах.

При этом на каждого рабочего, строящего оборону, у Резуненко есть два других с винтовками, которые следят за беспилотниками. "Как только расслабишься, жди немедленного возмездия", - говорит один из них..

Ситуация на фронте

Как пишет CNN, на востоке Россия использует серию небольших успехов и вкладывает значительные ресурсы в летнее наступление, которое рискует изменить расклад сил на линии фронта.

Издание отмечает, что недавний прогресс россиян оказался для них стратегически выгодным, создав угрозу окружения Покровска, Константиновки и Купянска на севере. Падение этих трёх городов создаст для Киева три серьезных кризиса.

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