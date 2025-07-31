Новый скандал между РФ и США начался из-за ультиматума Трампа о 10 днях для окончания войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп резко ответил заместителю секретаря Совета безопасности России Дмитрию Медведеву на его угрозы войной.

В соцсети Truth Social Трамп жестко отреагировал на угрозы войной и предупредил Медведева, что подобные заявления опасны.

"Передайте Медведеву, бывшему президенту России, который считает себя все еще президентом, чтобы он следил за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!", - написал Трамп.

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Угрозы Медведева

Новый ультиматум Трампа о 10 днях на окончание войны в Украине, выдвинутый РФ ожидаемо возмутил кремлевских чиновников. Первым на него отреагировал заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В скандальном тоне политик заявил, что Трамп якобы делает "шаг к войне", а также призвал его не идти по пути предшественника Джо Байдена.

Медведеву ранее уже ответил сенатор Линдси Грэм. "Тем в России, кто считает, что Трамп несерьезно настроен прекратить кровопролитие между РФ и Украиной: вы вскоре к сожалению ошибетесь... Садитесь за стол мирных переговоров", - написал Грэм в X 29 июля.

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