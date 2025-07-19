Рыбы, которые живут в стоячих водоемах, несмотря на наличие таких в Украине, удивительным образом исчезли.

В Украине есть немало видов рыб, которые занесены в Красную книгу и считаются исчезающими. Ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь рассказала, что сейчас в угрожающем состоянии виды стоячих водоемов, среди которых мересница озерная, карась золотой и умбра европейская.

Она пояснила, лимнофилы (рыбы, которые живут в стоячих водоемах), несмотря на наличие таких водоемов в Украине, удивительным образом исчезли.

"Есть такой вид, называется мересница озерная или гольян озерный. Он живет в небольших пойменных озерцах Полесья. Однако, например, там зафиксировали его в одном озерце, а на следующий год оно пересохло и этот вид исчез", - сказала она "Телеграфу".

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По мнению ихтиолога, именно поэтому лимнофилы исчезают в Украине, особенно учитывая современное состояние водоемов. Сейчас в Украине нет разлива на многих реках, нет пойменных водоемов, где эти виды могут жить.

Важно, что карась обыкновенный или золотой, который занесен в Красную книгу, также исчезает и находится под угрозой. Куцоконь объяснила:

"Сначала мы думали, что карася обыкновенного сильно подавил карась серебристый, но это не основная проблема. Сейчас в Украине нет этих пойменных водоемов, где виды могут сохраняться длительное время".

Она утверждает, что в Дунайском регионе похожим образом исчезает умбра европейская, которая тоже занесена в Красную книгу Украины и международные красные списки.

Новости о рыбах в Украине

Ранее Куцоконь рассказала, что в водоемах Украины почти нет гигантских сомов, вес которых превышал бы 100 килограммов, потому что их вылавливают в более мелком весе. Она утверждает, что вырастать до огромных размеров они буквально не успевают.

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