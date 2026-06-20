Океан, который защищал планету от потепления, кртически нагрелся и сам, - климатолог

Мировой океан накрывают долгие тепловые волны, которые угрожают экосистемам.

Океан продолжает опасно прогреваться. В 2025 году количество морских тепловых волн, когда температура в море аномально высокая, более чем в три раза превысило показатель начала 1990-х годов.

О последствиях тепловых аномалий в колонке для The Guardian рассказала океанограф-климатолог Карина фон Шукманн. По ее словам, сильная тепловая волна в море обесцвечивает коралловые рифы, уничтожает заросли водорослей, которые служат убежищем для рыб, опустошает рыболовные угодья. А если это происходит часто, то целые экосистемы рискуют оказаться неспособными к восстановлению.

Постоянный нагрев также нарушает химический состав океана, его кислотность, содержание кислорода, обмен углеродом с воздухом. Также это может способствовать более суровым погодным условиям на суше.

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Она говорит, что океан улавливает все то тепло, которое человечество выбрасывает в атмосферу. Океан поглотил уже более 90% избыточного тепла, незаметно защищая нас, жителей суши, от полного воздействия глобального потепления. "Потепление океана, более частые и интенсивные морские волны тепла – признаки того, что этот защитный барьер иссякает. Тепло, которое мы влили в океан, начинает возвращаться", - говорит она.

Она рассказала о таком явлении, как энергетический дисбаланс Земли. Это разница между солнечной энергией, которая достигает Земли, и энергией, которую планета излучает обратно в космос. В стабильном климате эти два показателя примерно равны. Однако сейчас парниковые газы удерживаю тепло, а нагревание планеты еще больше усиливает потепление: "Яркий, отражающий свет лед сменяется темным, поглощающим тепло океаном, облачность меняется, в результате чего Земля поглощает больше энергии, чем раньше, а нагревание почвы и воды приводит к выбросу парниковых газов".

По ее словам, из окружающей среды уходит гораздо меньше энергии, чем поступает. Этот дисбаланс увеличился более чем вдвое с конца XX века:

"Земля, в буквальном смысле, вышла из равновесия, накапливая тепло все быстрее и быстрее. Это является движущей силой повышения температуры, таяния льдов, усиления экстремальных явлений и интенсификации морских тепловых волн".

Автор считает, что растущий энергетический дисбаланс усугубляет последствия для людей во всем мире. Темпы повышения уровня моря за последние десятилетия увеличились более чем вдвое и продолжают ускоряться. В 2025 году мы преодолели новый рекорд в 23 см повышения уровня моря с 1901 года. И это приводит к дальнейшему затоплению низменных прибрежных районов и повышению уровня приливов и штормов.

Она отметила, что у ученых возникает беспокойство из-за сокращении масштабов работы по изучению глобального потепления в океанах. В частности, из-за недостатка финансирования четыре из пяти пунктов мониторинга в Тихом и Атлантическом океанах планируется закрыть, а оборудование уже извлекают из воды. Аналогичное давление испытывают и другие исследователи, хотя они могли бы подсказать, как человечество может попробовать остановить глобальное потепление.

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Напомним, что морские тепловые волны могут менять океанические пищевые сети. Это меняет потоки углерода в глубине морей и будет мешать океану защищаться от изменений климата.

Дело в том, что фитопланктон превращает углекислый газ в органическое вещество. Эти микроорганизмы являются основой пищевой цепи океана. Когда их съедают более крупные животные, они превращаются в органические частицы углерода, которые опускаются на глубину. Этот процесс удерживает атмосферный углерод в океане на тысячи лет. Но во время жары фитопланктон удерживает углерод на расстоянии до 200 м от поверхности, и не дает океанам стабильно удерживать его.

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