Украина - второе государство в мире с конца в списке государств по уровню распаханности, говорит эксперт.

Экологи сетуют на реальную и масштабную экологическую проблему, которая замалчивается в Украине, - разрушение почв сельхозназначения.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Так, ситуация сейчас сложилась критическая: ежегодно в Украине почти 500 млн тонн пахотных земель страдают от эрозии, это привело к снижению плодородия почвы на площади более 32 млн га.

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"А центральные регионы больше страдают от водной эрозии и ветровой вместе. Сейчас таких деградированных земель из – за эрозии около 13 млн га", - поясняет эксперт.

Как говорится в сюжете, остановить явление эрозии и снижение плодородия почв можно лишь резко сократив масштабы распаханности, например, в долинах рек, и выведя из оборота все склоны.

"Мы второе государство в мире с конца в списке государств по уровню распаханности. То есть больше, чем наше государство, распахан лишь Бангладеш. И у нас на этом этапе пашня занимает 57% страны - это значительно больше фактически, чем во всех других государствах Европы вместе взятых", - отметил председатель ОО "Украинская природоохранная группа" Алексей Василюк.

Автор: Григорий Бондарь