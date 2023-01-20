Акулы и скаты являются ключевыми функциональными компонентами экосистем коралловых рифов и их не смогут заменить другие виды.

Почти две трети акул и скатов, обитающих в районах коралловых рифов во всем мире, находятся под угрозой исчезновения. Если ничего не делать, это может вызвать потенциально ужасные последствия для экосистем коралловых рифов.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Основной причиной повышенного риска вымирания эксперты называют чрезмерный вылов рыбы, который усиливается изменением климата и деградацией среды обитания акул и скатов - коралловых рифов.

Существует 30 семей, 59 родов и 134 вида рифовых акул и скатов. Из них почти две трети (59%) находятся под угрозой исчезновения. В частности, в список находящихся под угрозой исчезновения занесены пять видов акул, а также девять видов "скатов-носорогов".

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Отмечается, что акулы и скаты являются ключевыми функциональными компонентами экосистем коралловых рифов и их не смогут заменить другие виды. Исчезновение таких видов будут иметь каскадные последствия в пищевых цепочках для других видов.

Последствия затронут не только экосистемы коралловых рифов, но и людей: коралловые рифы обеспечивают средства к существованию и продовольственную безопасность более полумиллиарда людей, живущих в прибережных регионах.

Уменьшение популяции этих рифовых обитателей происходило более полувека, но наибольшее сокращение произошло до 2005 года.

Ученые пришли к выводу, что с наибольшей угрозой рифовые акулы сталкиваются в Западной Атлантике и некоторых частях Индийского океана. А для скатов угроза существует в водах Юго-Восточной Азии и также в Индийском океане.

Угроза для коралловых рифов - что известно

Как сообщал УНИАН, повышение температуры в море вследствие глобального потепления, вызванного сжиганием полезных ископаемых, привело к массовой гибели кораллов течение последних лет.

Согласно новому отчету группы ученых, опубликованному в конце 2022 года при поддержке ООН, Большой Барьерный риф должен быть добавлен в список объектов всемирного наследия, находящихся "в опасности". Ученые заявили, что риф сталкивается с серьезными угрозами из-за климатического кризиса и что действия по его спасению необходимо предпринять "в первоочередном порядке".

Ученые предсказывают, что от 70% до 90% всех живых кораллов в мире исчезнет в ближайшие 20 лет. В частности, Большой Барьерный риф с 2015 года пережил множество разрушительных массовых обесцвечиваний, вызванных чрезвычайно высокими температурами океана.

Ранее исследование показало, что акул стало значительно меньше почти на каждом пятом коралловом рифе в мире. Исследователи считают, что падение численности акул, вызванное в основном выловом рыбы, может иметь тяжелые последствия для кораллов, которые пытаются выжить в меняющемся климате.

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