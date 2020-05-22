Коралловые рифы "придумали" уникальный способ защиты от палящего солнца

Коралловые рифы играют важную роль в морских экосистемах.

Ученые Саутгемптонского университета обнаружили, что из-за роста температуры океана, которая угрожает существованию коралловых рифов, те начали самостоятельно защищать себя от разрушительного влияния солнечного света, чтобы выжить.

Об этом сообщает Sky News.

Очень упрощенно можно представить, что коралловые рифы — это симбиоз двух живых организмов: коралловых полипов и водорослей. Последние поглощают большинство света, защищая коралловые полипы от его разрушительного влияния.

Читайте такжеГлобальное потепление: в океанах растет шумовое загрязнение из-за раков-щелкунчиков (видео)

Когда температура воды достигает 30-31 градуса по Цельсию, водоросли «врастают» в тело кораллового полипа, из-за чего он теряет свою естественную защиту и, как правило, погибает. Этот процесс также называют обесцвечиванием кораллов (ибо скелеты полипов бесцветные).

Исследователи выяснили, что жизнеспособные кораллы, которые, впрочем, начали терять водоросли, могут «излучать яркий свет, создавая оптическую иллюзию. Она привлекает водоросли и позволяет поддерживать жизнедеятельность коралловых рифов.

Коралловые рифы играют важную роль в морских экосистемах: они защищают побережья от тропических штормов, являются домом для многих морских организмов, а также участвуют в восстановлении баланса химического состава морской воды.

В марте ученые сообщили, что кораллы в Большом барьерном рифе (крупнейшей системе коралловых рифов, расположенной вблизи Австралии) в третий раз за последние пять лет потерпели массовое отбеливание из-за глобального потепление.

Как сообщает УНИАН, во время месячной океанической экспедиции команда ученых из Университета Западной Австралии (UWA) исследовала никогда ранее не изученые участки подводного каньона Бремера у берегов Австралии и обнаружила глубоководные коралловые "сады", исследование которых поможет изучать глобальные изменения климата.