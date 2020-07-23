Исследование показало исчезновение акул из нескольких коралловых рифов

Акулы - главные хищники, которые играют ключевую роль в морских экосистемах.

Большое исследование показало, что акул стало значительно меньше почти на каждом пятом коралловом рифе в мире.

Об этом пишет BBC.

Исследователи считают, что падение численности акул, вызванное в основном выловом рыбы, может иметь тяжелые последствия для кораллов, которые пытаются выжить в меняющемся климате.

"В то время, когда кораллы борются за выживание в меняющемся климате, потеря рифовых акул может иметь тяжелые долгосрочные последствия для целых рифовых систем", - отметил доктор Майк Хайтаус из Международного университета Флориды.

Исследование, опубликованное в журнале Nature и является частью исследования Global FinPrint, обнаруживает широко распространенную гибель рифовых акул в большей части тропических океанов мира.

Такие виды как серые рифовые акулы, рифовые акулы-чорноногі и рифовые акулы Карибского бассейна, часто отсутствовали на рифах, где они исторически были обнаружены.

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Для проведения исследования подводные камеры были установлены на 371 рифе в 58 странах от центральной части Тихого океана до Багамских островов. Приманка была прикреплена к жерди в передней части камеры, чтобы заманить акул вблизи.

Акул почти не было обнаружено ни на одном из 69 рифов шести стран: Доминиканской Республики, Французской Вест-Индии, Кении, Вьетнама, Наветренных голландских Антильских островов и Катара. Однако исследователи добавили, что надежда на улучшение положения есть.

"От ограничения определенных типов снастей и установления ограничений к запрету на вылов и торговли в национальном масштабе - у нас есть четкое представление о том, что можно сделать, чтобы ограничить вылов рифовых акул", - считает доктор Аарон Макнил из Университета Далхаузи.

По оценкам, 100 миллионов акул убивают люди каждый год.

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