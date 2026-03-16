Защита USS Abraham Lincoln: США используют один эсминец для создания 'невидимого купола'

Выживание авианосца зависит не только от его собственной мощи, но и от "невидимого щита", который обеспечивают корабли сопровождения.

Эсминец USS Spruance использует свою боевую систему Aegis для создания невидимого радарного купола над авианосцем USS Abraham Lincoln. Этот передовой 360-градусный щит отслеживает и уничтожает приближающиеся ракеты.

USS Abraham Lincoln – массивная плавучая авиабаза, требующая постоянной защиты во враждебных водах. Он полагается на эсминцы с управляемым ракетным оружием, такие как USS Spruance, для обеспечения безопасности окружающего воздушного пространства, пишет Wion. Это создает надежный оборонительный периметр для всей ударной группы.

3D-радарная система Aegis - что известно

USS Spruance использует высокотехнологичную боевую систему Aegis для обнаружения и поражения вражеских угроз. Эта система заменяет традиционные вращающиеся радары пассивными фазированными антенными решетками с электронным сканированием. Она непрерывно контролирует небо без слепых зон или механических задержек.

Четыре плоские радарные панели на эсминце излучают электромагнитные волны во всех направлениях одновременно. Это генерирует непрерывный невидимый радарный купол над USS Abraham Lincoln. Купол действует как защитный зонтик, который мгновенно идентифицирует приближающиеся опасности.

Отслеживание более 100 воздушных угроз

Современная война на море часто включает в себя сложные атаки с одновременным запуском ракет и дронов. Система Aegis может отслеживать более 100 отдельных целей одновременно. Она автоматически расставляет приоритеты для наиболее опасных угроз, направляющихся к авианосцу.

Для нейтрализации приближающихся атак USS Spruance несет 96 ячеек системы вертикального пуска. Эти шахты загружены современными ракетами класса "поверхность-воздух", готовыми к немедленному запуску. Автоматизированная система может выпустить несколько перехватчиков за секунды, чтобы остановить скоординированные засады.

Эсминец развертывает стандартные ракеты (Standard Missiles), которые летят со скоростью более 3 Махов для перехвата целей. Это оружие уничтожает вражеские крылатые ракеты, дроны и самолеты задолго до того, как они достигнут авианосца. Их высокая скорость гарантирует, что враждебные объекты будут уничтожены высоко в небе.

Победа над боевыми роями из 24 дронов

Этот радарный купол был успешно протестирован, когда USS Spruance недавно столкнулся с массированными воздушными атаками на Ближнем Востоке. Корабль перехватил рои из более чем двух десятков вражеских дронов и ракет. Зонтик Aegis выстоял, сохранив авианосец невредимым.

Эсминец не полагается только на свои собственные радарные датчики для защиты флота. Он обменивается данными о целях в режиме реального времени с авианосцем и истребителями в радиусе 160 километров (100 миль). Эта партнерская сеть позволяет USS Spruance сбивать угрозы, скрытые за горизонтом.

Если современной ракете удастся пробить основной радарный купол Aegis, у эсминца есть запасной план. Корабль активирует зенитный артиллерийский комплекс Phalanx (Close-In Weapon System), чтобы измельчить приближающуюся угрозу. Эта автоматическая пушка выпускает 4500 бронебойных снарядов в минуту в качестве жизненно важного последнего средства.

Невидимый зонтик Aegis обеспечивает безопасность почти 5000 моряков на борту USS Abraham Lincoln. Поддерживая эту постоянную радарную бдительность, USS Spruance нейтрализует катастрофические угрозы. Вся авианосная ударная группа может безопасно проецировать мощь в любой точке мира.

