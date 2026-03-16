Безопасных мест уже нет: бывший пилот ВВС США назвал самое страшное оружие современной войны

Если раньше военный мог почувствовать себя в безопасности хотя бы в перерывах между миссиями, то теперь этого нет, говорит Петерсон.

Дроны стали самым страшным видом оружия на войне, поскольку фактически лишили солдат любого чувства безопасности. Об этом пишет бывший пилот ВВС США и внештатный старший научный сотрудник Атлантического совета Нолан Петерсон в колонке в The Washington Post.

По его словам, во время службы в Ираке и Афганистане после выполнения миссий он мог "расслабиться", когда возвращался на базу: пойти в спортзал, перекусить в кафе или даже посмотреть фильм и провести время с друзьями.

Однако во время работы журналистом в Украине он увидел совсем другую войну, на которой нет безопасных мест и где тебя могут убить в любой момент.

"Психологическое бремя постоянной близости к смерти, длящееся месяцами или даже годами, может парализовать. Для меня это было именно так", – написал он.

Беспилотники кардинально изменили логику боевых действий

Он предположил, что в войне против такого современного противника, как Китай, американские войска находились бы в постоянной опасности даже вдали от линии фронта.

Петерсон подчеркнул, что появление беспилотников кардинально изменило логику боевых действий. Если раньше главной угрозой были артиллерийские обстрелы, то сейчас солдаты чувствуют себя так, будто на них ведется постоянная охота.

По его словам, когда он впервые прибыл в Украину в 2014 году, основную опасность представляли артиллерия и ракеты. В таких условиях шансы на выживание можно было частично повысить благодаря определенным действиям, например, рассредоточению или укрытию на земле во время обстрела.

"Но дроны изменили все расчеты. Когда враг использует беспилотники, возникает ощущение, что на тебя охотятся. Вместо того чтобы просчитывать свои шансы против неуправляемого боеприпаса, ты вынужден уклоняться от невидимого оператора, который преследует тебя. Это как будто за тобой постоянно следит снайпер. Но в отличие от снайперов, дроны могут преследовать через двери и за углом. Они облетают препятствия и ждут, пока ты выйдешь из своего укрытия", – пояснил бывший пилот.

Шансы выжить – пятьдесят на пятьдесят

Он пишет, что даже для закаленных в боях украинских военных массовая угроза небольших российских дронов вызывает совсем другой тип страха. Один украинский солдат описал это ему так:

"В начале войны, с 2014-го по 2015 год, по крайней мере казалось, что у тебя есть шанс выжить. На этот раз – это пятьдесят на пятьдесят, вернешься ли ты обратно. Дроны всегда могут тебя увидеть. Ты никогда не находишься вне опасности".

Петерсон напомнил, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, "более 80% российских целей уничтожаются дронами".

"Представьте, каких потерь понесли бы силы США в Ираке и Афганистане, если бы наши враги имели доступ к летающим самодельным взрывным устройствам. Тем из нас, кто служил в тех войнах, повезло, что мы жили до революции беспилотной войны. Но эта удача уже закончилась", – констатировал он.

Поэтому, по его мнению, военные руководители не должны предполагать, что армия США сможет выиграть следующую наземную войну без больших потерь.

Преимущество в небе больше не гарантирует успеха

Петерсон пишет, что хотя современные американские самолеты, в частности F-35 Lightning II и B-2 Spirit, способны уничтожать авиацию противника, но это не означает контроль над воздушным пространством на малых высотах, где работают тактические дроны. Мол, пример Ирана показал, что даже при наличии мощной авиации противник может наносить значительный ущерб с помощью беспилотников.

"Нам стоит внимательно присмотреться к урокам, которые могут дать наши украинские друзья. Последние две недели событий в Иране показали, что тратить запасы дорогостоящих систем противовоздушной обороны, предназначенных для сбивания ракет и пилотируемых самолетов, на борьбу с относительно дешевыми дронами "Шахед" – это неустойчивая стратегия. Если мы повторим эту ошибку в войне с Китаем, последствия могут быть катастрофическими", – предупредил бывший пилот.

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению военного эксперта Ивана Тимочко, украинские дроны не меньше, чем дипломаты, укрепили позиции Киева на переговорах.

Также мы рассказывали, как дроны и роботы берут россиян в плен. Отмечалось, что украинские беспилотные летательные аппараты и наземные роботизированные системы все чаще заставляют российских солдат слагать оружие, а иногда берут врага в плен без участия живых военных.

