Действительно ли лимон помогает очистить микроволновую печь: эксперты проверили этот метод

В частности, эфирные масла, содержащиеся в кожуре лимона, придают микроволновке свежий аромат.

Если вашей микроволновой печи требуется тщательная уборка, то, вероятно, вы задумываетесь о том, чтобы почистить ее с помощью пара и лимона. Такой метод должен размягчать грязь, используя только пар и цитрусовые, что делает его привлекательной альтернативой агрессивным химическим чистящим средствам. Однако издание martha stewart выяснило, действительно ли это работает.

Как оказалось, этот метод действительно эффективен. Миска с водой и лимоном образует пар, который помогает размягчить прилипшие остатки еды, придавая микроволновке свежий запах. Такой метод очистки также является экологичной альтернативой многим коммерческим средствам для чистки микроволновок.

Как это работает

Когда лимон и вода нагреваются в микроволновке, они образуют мощную очищающую смесь. Лимонная кислота помогает расщеплять жир и грязь, а пар размягчает засохшие остатки еды, благодаря чему облегчается их удаление.

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В частности, владелица компании "Two Chicks and a Broom" Жаклин Янус говорит, что на самом деле большую часть работы выполняет именно пар.

"Вы можете почистить микроволновую печь тем же методом с миской воды и без лимона. Лимон просто придает этому процессу дополнительную эффективность", - объяснила она.

В то же время основательница "Clean Mama" Бэки Рапинчук отмечает, что эфирные масла в кожуре придают микроволновке свежий аромат.

Как почистить микроволновую печь с помощью лимона

Если на поверхности вашей микроволновки есть прижженные остатки еды, эксперт по экологичной уборке Лесли Райхерт советует провести небольшую предварительную обработку перед очисткой паром.

"Я начинаю с половинки лимона, смоченной в соли. Соль обеспечивает мягкий скрабирующий эффект, а лимон помогает размягчить стойкие остатки", - отметила она.

Для очень стойких загрязнений эксперт советует приготовить пасту из лимонного сока и пищевой соды, нанести ее на остатки пищи, оставить на 10 минут, а затем осторожно соскоблить.

"Не добавляйте моющее средство для посуды, так как его может быть трудно полностью смыть", - предупредила она.

Очистка паром и протирание

Райхерт советует внимательно следить за тем, чтобы вода в миске не выкипела полностью. В то же время Рапинчук говорит, что обычно достаточно нагревать смесь в течение 3-5 минут, "или до тех пор, пока на стекле микроволновой печи не появится конденсат".

"После того как вы справились с сильными загрязнениями, можно приступать к очистке паром. Сначала выжмите сок одного лимона в миску, пригодную для использования в микроволновке, добавьте примерно 1 чашку воды, а также опустите в миску половинки лимона", - советуют в материале.

По словам Рапинчук, в крайнем случае подойдет и лимонный сок в бутылке. Далее нагревайте смесь в микроволновке на максимальной мощности, пока она не начнет выделять пар. После этого продолжайте нагрев еще около 30 секунд.

"После этого оставьте дверцу микроволновки закрытой примерно на пять минут, чтобы пар успел размягчить прилипшие остатки пищи. В заключение протрите внутреннюю часть микроволновки салфеткой из микрофибры. При необходимости повторяйте процесс, пока микроволновка не станет полностью чистой", - подытожили в материале.

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