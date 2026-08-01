Эксперты назвали лучшие телевизоры 2026 года: от бюджетных до премиальных моделей

В подборку вошло семь OLED-и mini-LED-телевизоров, на которые стоит обратить внимание в августе 2026 года.

Крупный зарубежный ресурс TechRadar обновил рейтинг лучших телевизоров, протестировав десятки актуальных моделей. Журналисты оценивали качество изображения, звук, игровые возможности, смарт-функции и соотношение цены и возможностей, чтобы выбрать оптимальные варианты на любой бюджет.

Всего в подборку вошло семь OLED-и mini-LED-телевизоров, на которые стоит обратить внимание: от флагманских моделей до доступных вариантов.

LG C6 OLED – лучший телевизор 2026 года. Он пришел на смену LG C5, который долгое время возглавлял рейтинг Smart TV, и не только повторил его успех, но и превзошел предшественника. Изображение отличается насыщенными цветами, глубоким контрастом, а обновленный чипсет особенно улучшил отображение светлых оттенков.

– лучший телевизор 2026 года. Он пришел на смену LG C5, который долгое время возглавлял рейтинг Smart TV, и не только повторил его успех, но и превзошел предшественника. Изображение отличается насыщенными цветами, глубоким контрастом, а обновленный чипсет особенно улучшил отображение светлых оттенков. Samsung S95F OLED – для ярких комнат. Благодаря высокой пиковой яркости и антибликовому покрытию он лучше справляется с солнечным светом, сохраняя насыщенные цвета и контрастность.

– для ярких комнат. Благодаря высокой пиковой яркости и антибликовому покрытию он лучше справляется с солнечным светом, сохраняя насыщенные цвета и контрастность. TCL QM6K – лучший телевизор до $500. Устройство оснащено mini-LED-подсветкой, обеспечивает достойный уровень яркости и контрастности и считается наиболее выгодным предложением в своем ценовом сегменте.

– лучший телевизор до $500. Устройство оснащено mini-LED-подсветкой, обеспечивает достойный уровень яркости и контрастности и считается наиболее выгодным предложением в своем ценовом сегменте. Hisense U8QG – лучший выбор до $1000. Обзорщики хвалят качественную mini-LED-матрицу, низкий уровень отражений, высокую яркость, а также поддержку Dolby Vision и HDR10+. А еще он хорошо подходит для игр.

Видео дня

LG C5 – лучший выбор до $1500. Эта модель считается одним из лучших универсальных вариантов на рынке, предлагая качество изображения и набор функций, которые обычно встречаются у более дорогих телевизоров, но по цене среднего сегмента.

– лучший выбор до $1500. Эта модель считается одним из лучших универсальных вариантов на рынке, предлагая качество изображения и набор функций, которые обычно встречаются у более дорогих телевизоров, но по цене среднего сегмента. TCL QM6K – для любителей больших экранов. По мнению обозревателей, это один из самых выгодных способов приобрести 85-дюймовый телевизор с современной mini-LED-панелью без переплаты за премиальные модели.

– для любителей больших экранов. По мнению обозревателей, это один из самых выгодных способов приобрести 85-дюймовый телевизор с современной mini-LED-панелью без переплаты за премиальные модели. Samsung QN90F – для просмотра спортивных событий. Во время тестов модель продемонстрировала отличное качество изображения как при ярком дневном свете, так и в затемненном помещении. Телевизор также оснащен мощной аудиосистемой формата 4.2.2 с поддержкой Dolby Atmos, обеспечивающей чистое и объемное звучание.

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