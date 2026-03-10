Эпическое путешествие подчеркивает необходимость трансграничных стратегий для сохранения вида, говорят исследователи.

Одна китовая акула проплыла весь путь от Мадагаскара до Сейшельских островов. По словам исследователей, это первый задокументированный случай, когда этот вид совершает такое путешествие, пишет Discover Wild Life. Как оказалось, китовые акулы могут регулярно пересекать национальные границы в западной части Индийского океана. И это подчеркивает необходимость международного сотрудничества для мониторинга и защиты этого вида, находящегося под угрозой исчезновения.

"Мы фиксируем китовых акул с 2015 года, и увидеть особь, которая путешествует между Мадагаскаром и Сейшельскими островами, впечатляет. Это первое в своем роде событие", – говорит Стелла Диамант из Мадагаскарского проекта "Китовая акула".

Китовые акулы – самые большие рыбы в океане. Они могут вырастать до 20 метров в длину и весить до 20 тонн. Но это нежные великаны. Они плавают спокойно, со скоростью около 5 км в час, с широко открытыми огромными пастями, чтобы они могли отфильтровать свою пищу – планктон, криль и мелкую рыбу.

Более половины всех китовых акул было потеряно за последние 75 лет. Изменение климата и загрязнение являются проблемой, но так же, как и столкновения с кораблями, случайный вылов и преднамеренная охота. Сейчас китовая акула занесена в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. И хотя на Сейшельских островах она находится под охраной с 2003 года, на Мадагаскаре она пока не имеет официальной защиты.

Как и человеческий отпечаток пальца, каждая китовая акула имеет уникальный узор пятен. Это позволило исследователям из Мадагаскарского проекта китовых акул и Сейшельского общества охраны морской среды идентифицировать сотни особей и отследить одну из них на расстоянии 1200 километров через Индийский океан.

Фотоидентификация подтвердила, что молодой самец, впервые зарегистрированный у Носи-Бе, Мадагаскар, в 2019 году, был повторно замечен у Маэ на Сейшельских островах в августе 2025 года. Это первое подтвержденное наблюдение китовой акулы, которая перемещается из Мадагаскара в другую страну региона, что является редким доказательством того, что китовые акулы образуют общую трансграничную популяцию.

Это открытие появилось на фоне уменьшения количества китовых акул на Мадагаскаре и увеличения их количества на Сейшельских островах. Это свидетельствует о том, что места кормления китовых акул могут меняться.

