Возрастом 200 миллионов лет: где находится крупнейшее скопление окаменевшей древесины

Богатое разнообразие и обилие окаменелостей здесь привели к тому, что кражи стали большой проблемой.

Национальный парк "Окаменевший лес", расположенный в США посреди пустыни в Аризоне и "населенный" деревьями, возраст которых превышает 200 миллионов лет, - это окно в прошлое, где были обнаружены окаменелые останки сотен видов. Об этом пишет IFLScience.

Окаменевшая древесина - это разновидность окаменелой древесины, наряду с мумифицированной древесиной и затопленными лесами. В ней органические материалы постепенно замещаются минералами, или минералы оседают между существующими клеточными стенками древесины. Первый процесс называется замещением, а второй - перминерализацией.

Отмечается, что в древесину могут попадать самые разные вещества, от кальцита до пирита, кремнезема и даже опала, но для того, чтобы дерево выжило достаточно долго, необходимы довольно специфические условия. Обычно это занимает от нескольких тысяч до нескольких миллионов лет, и дерево может прожить так долго только в том случае, если оно защищено от стихий и организмов, которые могли бы его разрушить.

Наиболее распространенный способ защиты органических останков от разложения в экосистеме - это их захоронение вскоре после смерти в каком-либо осадочном слое, будь то грязь или вулканический пепел. По мере накопления эти слои сжимаются и литифицируются, превращаясь в камень. Именно поэтому мы находим окаменелости мертвых животных, застрявшие между слоями в скалах.

Интересно, что окаменевшие бревна в национальном парке Аризоны когда-то находились в отложениях, известных как формация Чинле. Около 60 миллионов лет назад они начали подниматься вверх под действием тектонических сил. Это обнажило слои осадочных пород для эрозии, и со временем все больше и больше окаменелостей было обнаружено ветром и водой.

Помимо окаменевшей древесины, в парке были найдены окаменелости других растений и животных, включая папоротники позднего триаса, фитозавров, огромных амфибий и ранних динозавров. Богатое разнообразие и обилие окаменелостей здесь привели к тому, что кражи стали большой проблемой, и хотя присвоение окаменелого куска древесины может показаться мелким преступлением, это может значительно навредить науке. Бывший куратор Национального парка "Окаменевший лес" Венди Бастард объяснила:

"Извлечение реликвии из ее первоначального местоположения сводит количество археологической информации практически к нулю. И, если вы ее подобрали, вы не сможете просто положить ее обратно".

